Un brillante Faenza vince con poker a Castenaso. I manfredi hanno dimostrato di saper interpretare bene il match dando vita a una prestazione attenta e propositiva.

Dopo i primi quindici minuti di studio da parte di entrambe le squadre, il Faenza passa. Palla recuperata dai manfredi al campo, lesto è Bertoni a tirare da 25 metri e punire Treggia. 0-1

Quattro minuti dopo ci prova Melli dal limite dopo una bella azione personale, ma in tuffo Zauli para con sicurezza. Poco dopo la mezz’ora la squadra biancoazzurra raddoppia: cross dalla destra di Bonavita e colpo di testa di capitan Missiroli 0-2

Al 40’ occasione sui piedi di Boschi che servito bene da Magliozzi non riesce a inquadrare la porta.

Tre minuti dopo il portiere manfredo Zauli è autore di una prodezza respingendo in tuffo la palla diretta all’angolo basso su botta dal limite di Mantovani. Sul ribaltamento di fronte arriva il tris. Bonavita tiene palla e lancia Zani che si presenta davanti solo davanti alla porta e mette dentro. 0-3

Nel secondo tempo, subito al 7’ in ripartenza, cross di Gimelli un po’ lungo che Bonavita riesce ad arpionare la palla, scarta il difensore diretto e mette in gol con un preciso tiro a mezz’altezza.

Mura prova a dare la scossa ai suoi con due azioni, prima con una conclusione bloccata da Zauli poi non riesce a impattare su cross di Melli. Poco oltre il trentesimo accorcia le distanze Sansonetti, autore di un gran destro dalla distanza che manda il pallone sotto la traversa 1-4

Lo stesso attaccante ventunenne sfiora la doppietta, ma il suo colpo di testa finisce alto. Al 44’ arriva il secondo centro del Castenaso: corner di Colli, spizzata di Melli per Mura che insacca. 2-4

Il Castenaso prova una ulteriore reazione nei minuti finali senza trovare fortuna. In fase di recupero, botta clamorosa dal limite di Canova, ma Zauli è un muro invalicabile Finale 2-4

Buona la gestione della gara da parte della terna arbitrale e in particolare la direttrice di gara Jennifer Ferrini. Il prossimo impegno in campionato per il Faenza sarà domenica 16 novembre allo stadio “Bruno Neri” con l’FCR Forlì. Nel frattempo però, mercoledì 12 sarà impegnato negli ottavi di finale di Coppa sul campo del Mezzolara.

Castenaso- Faenza 2-4

Castenaso: Treggia, Alberti, Magliozzi (9’ st Mura), Canova, Neri (9’ st Sulis), Battaglia, Mantovani, Barbieri (22’ st Colli), Boschi (9’ st Sansonetti), Xhuveli (25’ st Hassler), Melli. A disposizione: Sanarelli, Di Mascio, Ghiselli, Benassi. All. Rizzo

Faenza: Zauli, Franceschini, Gimelli, Borini (22’ st Tuzio), Bertoni (40’ st Casadio), Brusi, Zani (33’ st Cavolini), Missiroli (29’ st Servadei), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni (47’ st Navarro). A disposizione: Laghi, M. Albonetti, Zoli, Ulivieri. All. Cavina

Arbitro: Ferrini di Cesena – assistenti: Carandina di Ferrara e Sforza di Parma

Reti: 16’ pt Bertoni, 36’ pt Missiroli, 44’ pt Zani, 7’ st Bonavita, 33’ st Sansonetti, 44’ st Mura

Note:

Ammonito: Colli – Recupero: 1’ – 4’