Una partita molto combattuta e con risultato giusto alla fine. La Comacchiese parte a spron battuto cercando il vantaggio che arriva dopo pochi minuti. Ferri scende sulla fascia e poi Montanari mette al centro un traversone preciso e tagliato su cui il capitano Centonze si inserisce in scivolata e, anticipando l’avversario, infila in rete 0-1

La replica del Faenza è un tiro debole di Lanzoni facilmente parato a terra da Campi, seguita da un colpo di testa di Franceschini che l’estremo rossoblù ospite neutralizza in un qualche modo.

La squadra biancoazzurra trova il pari al 32’ quando Zani si inserisce in uno scambio tra i difensori del Comacchio, duetta con Bonavita, si presenta in area e batte di sinistro il portiere avversario 1-1

Sulla spinta per il pari, Tuzio prova con un tiro dalla distanza di poco alto. Quasi alla fine del primo tempo, la Comacchiese costruisce una palla gol con Brito che, dal limite dell’area, prende la mira e indirizza la sfera verso la porta manfreda, ma colpisce la parte superiore della traversa.

Nella ripresa ancora Zani, molto attivo, ruba palla poco oltre la metà campo e si presenta solo davanti a Campi, ma angola troppo la mira e la sfera termina a lato di un nulla. Lanzoni in verticale serve Bonavita che però spara alto. La Comacchiese si ripresenta in avanti con una grande occasione costruita da Ravaglia per Centonze che trova la ribattuta di Zauli sulla conclusione a botta sicura. E’ un botta e risposta perché Zani guadagna una punizione dal limite che Lanzoni si incarica di battere, ma la parabola è alta. Lo stesso Lanzoni conclude poi centralmente.

La formazione di mister Candeloro costruisce con Temporin un’ opportunità. Poi su una azione tambureggiante sfiora il vantaggio: Brito impegna severamente Zauli che respinge il pallone su cui si avventa Centonze che spedisce appena fuori. L’ultima azione è della formazione di mister Cavina ed è ancora Lanzoni che con una staffilata da fuori area impegna Campi nella deviazione in angolo.

Nel prossimo turno il Faenza giocherà domenica 9 novembre (ore 14.30) in trasferta a Castenaso.

𝐅aenza – Comacchiese 1-1

𝐅aenza: Zauli, Franceschini, Gimelli, Borini (22’ st Missiroli), Bertoni, Tuzio, Brusi, Zani (35’ st Ulivieri), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni. A disposizione: Laghi, Zoli, Navarro, Casadio, Servadei, Haxhiraj, Dardi. All. Cavina

Comacchiese: Campi, Felloni, Ferri, Gordini, Fiorini, Temporin, Taroni (5’ st Ravaglia), Montanari (30’st Mazzavillani), El Shazly (20’ st Gherlinzoni), Brito, Centonze. A disposizione: Simoni, Manfrini, Riberti, Farinelli, Minieri, Draghetti. All. Candeloro

Arbitro: Dainelli di Bologna – assistenti: Falivene di Bologna e Giorgi di Rimini

Reti: 3’ pt Centonze, 32’ pt Zani

Note: Ammoniti: Gjordumi, Brito, Gordini

Recupero: 0’- 4’

angoli: 6–2