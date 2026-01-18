Un punto per uno alla fine fa sempre comodo per muovere la classifica. E in fondo il pareggio è il risultato giusto del match tra il Faenza e il Sanpaimola, che si è confermato avversario coriaceo e ben organizzato. E’ stata una partita comunque viva, ma abbastanza bloccata. Poche le occasioni da gol e nessun intervento significativo dei due portieri.

Il primo tempo inizia con una parata facile di Zauli su zuccata di El Abassi del Sanpa, poi dalla parte opposta è Gjordumi del Faenza a provare il colpo di testa in tuffo, ma la palla esce sul lato. Quindi, poco prima della mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ex Filippi recupera palla al limite dell’area e scocca un bel sinistro che manda la sfera di poco sul fondo. Poi lo stesso Filippi pennella un cross per Zannoni che al centro dell’area colpisce di testa la palla, ma non imprime forza e precisione e per Zauli è semplice la parata.

Nel secondo tempo la prima opportunità è un calcio di punizione battuto da Filippi, ma senza la necessaria potenza e angolazione per impensierire Zauli. Poi a spingere di più è il Faenza anche senza creare problemi particolari a Cortesi che resta in apprensione solo quando su preciso cross di Gimelli all’impatto arriva Zani, ma spedisce fuori. Per il resto il portiere del Sanpa è attento in un paio di circostanze quando respinge a pugni i tiri dalla distanza di Lanzoni e Gjordumi.

Per il Sanpa a provarci è Ferretti su calcio di punizione poco oltre il limite dell’area, ma la mira non è precisa. Finisce così 0-0- La prossima gara per il Faenza sarà allo stadio “Bruno Neri” mercoledì 21 gennaio (ore 20.30) con il Mesola, recupero del match rinviato per neve il giorno dell’Epifania.

Faenza – Sanpaimola – 0-0

Faenza: Zauli, Franceschini, Gimelli, Borini, Bertoni, Brusi (16’ st Navarro), Missiroli (8’ st Lanzoni), L. Albonetti (33’ st Tuzio). Bonavita, Gjordumi, Zani (40’ st Cavolini), A disposizione: Ruffilli, Zoli, Servadei, M.Albonetti, Marocchi. All. Cavina

Sanpaimola: Cortesi, Sorghini, Alberani, Fusari, El Abbassi, Landini, Giovannini (2’ st Bugani), Ferretti, El Ghazali, Zannoni (33’ st Pelliconi), Filippi (29’ st Montuschi). A disposizione: Wangue, Milazzo, Minardi, Curella, Fabbri, Correnti. All. Gallamini

Arbitro: Delucca di Bologna – assistenti: Guizzardi di Lugo e Milandri di Cesena

Ammoniti: Missiroli, Brusi, Navarro, Bonavita; Filippi

Recupero: 0’ – 4’ Angoli: 4-3