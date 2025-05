Il Faenza Calcio, guidato dal debuttante mister Nicola Cavina è riuscito a ottenere la permanenza nel campionato di Eccellenza: una vera impresa dopo un entusiasmante girone di ritorno con 26 punti conquistati, dopo un avvio sofferto e i soli 10 dell’andata, centrando la vittoria nel play out a Gambettola.

La Virtus Faenza, affidata a Gian Carlo Valente, ha mantenuto la Prima Categoria vincendo sul campo del Fly Sant’Antonio, un risultato raggiunto dopo una annata complicata.

Si sono sviluppate dunque in parallelo le strade delle due società che hanno concluso la seconda annata di collaborazione, fondata sul settore giovanile che conta, in forma aggregata, circa 800 ragazzi: una intesa di importante impatto formativo e sociale per la città intera.

E’ palpabile la soddisfazione di Juri Lucatini, un passato da giocatore biancoazzurro e poi da dirigente biancoverde, oggi direttore generale faentino: “Per tutto il gruppo di lavoro Faenza Virtus, inteso come dirigenza, staff tecnico e giocatori, il raggiungimento della doppia salvezza delle prime squadre di Faenza calcio e Virtus Faenza è sicuramente una grande soddisfazione. Abbiamo lavorato sodo tutto l’anno, siamo restati uniti nelle difficoltà, abbiamo perseverato e in silenzio non abbiamo mai mollato fino al traguardo finale”.

E’ un momento importante per il progetto comune delle due società più rappresentative e storiche della città che le porta a camminare assieme.

“Nell’anno in cui la federazione ha deciso di rimuovere la regola dell’obbligo di schierare in formazione di partenza i giovani- aggiunge Lucatini – ci inorgoglisce il fatto che il risultato sia stato ottenuto con due gruppi molto giovani, come dimostrano le età medie delle due rose che per il Faenza è 22,9 e per la Virtus 23,2. Il Faenza calcio si è classificato quarto nella graduatoria del campionato di Eccellenza relativa all’impiego di giovani”.

Prosegue con obiettivi chiari il percorso intrapreso che vede Faenza e Virtus, mantenendo la propria identità, aver messo assieme le forze per lo sviluppo del movimento calcistico locale.

“Siamo già al lavoro per la prossima stagione- conferma Lucatini – L’intenzione è confermare ed integrare le rose delle due squadre. Credo fortemente che i nostri siano due gruppi sani, con valori morali e tecnici importanti, che con i giusti innesti potranno regalare soddisfazioni nei prossimi rispettivi campionati”.