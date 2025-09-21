Il Faenza muove la classifica, ma non riesce a rompere l’incantesimo tanto da rimanere senza gol all’attivo anche dopo la partita casalinga contro il solido Sant’Agostino. E’ stato un match combattuto, ma senza gol per imprecisione degli attacchi e la sicurezza dimostrata dalle difese.

Sono i biancoverdi ospiti a creare di più ad avvio gara con l’attivo Pierfederici che prima spedisce alto di testa, poi impegna Zauli in una respinta in calcio d’angolo. I biancoazzurri di casa replicano con un insidioso cross di Franceschini che il portiere Costantino neutralizza con una uscita a pugni sul pallone. Poi è Lanzoni che si libera bene in ripartenza, ma il suo tiro è debole. Quindi è il giovane Navarro di testa a mettere a lato la palla su cross di Albonetti. Dalla parte opposta Ascanelli impegna Zauli in una deviazione sul fondo. Appena dopo è il faentino Bertoni a dialogare con Lanzoni e Bonavita prima di tirare e sfiorare il gol mentre Costantino guarda preoccupato e il pallone perdersi di un soffio a lato. Verso la fine del primo tempo sulla conclusione di Frignani, il portiere Zauli respinge corto, ma nessuno dei “ramarri” neroverdi ne approfitta. Sul finire del tempo, Lanzoni in verticale pesca Gjordumi che prosegue bene, ma poi tira a lato.

Nel secondo tempo il Sant’Agostino ha subito una ghiotta occasione con Simone che viene però fermato dal portiere Zauli. Scampato il pericolo, il Faenza prende il comando delle operazioni. Lanzoni ispira, ma Armaroli anticipa Bonavita in angolo. Il Sant’Agostino risponde con Pierfederici che tira alto e poi con Armaroli che non arriva in tempo a correggere un cross di Roda. Sono due episodi tra le più numerose occasioni faentine. Tre in particolare. Missiroli dal limite dell’area colpisce al volo su respinta della difesa, ma il suo fendente trova Costantino pronto e reattivo a distendersi e deviare. Lanzoni verticalizza verso centro area dove Borini indirizza verso la porta, ma Armaroli arriva in tempo ad allontanare la palla quasi sulla linea. Infine è Gjordumi che imbeccato da Marocchi cerca la stoccata vincente, ma non è preciso.

L’ultima opportunità la costruisce il Sant’Agostino con Armaroli, ma Zauli si dimostra ancora attento. Ora per il Faenza la prossima partita sarà domenica 28 settembre (ore 15.30) allo stadio “Bruno Neri” contro la forte Sampierana, reduce da un successo rotondo e prima in classifica.

Faenza – Sant’Agostino 0-0

Faenza: Zauli, Franceschini, Gimelli (39’ st Tuzio), Borini, Brusi, Navarro (26’ st Marocchi), L. Albonetti (35’ st Zani), Bertoni (11’ st Missiroli), Bonavita (44’ Ulivieri), Gjordumi, Lanzoni. A disposizione: Drei, Servadei, Malavolti, Cavolini. All. Matulli

Mezzolara: Costantino, Sarti, Roda (44’ st Pinca), Ascanelli, Iazzetta, Ginesi (1’ st Armaroli), Simone (15’ st Vanzini), Lenzi, Pierfederici, Lisanti (27’ st Fiore), Frignani (12’ st Gamberini). A disposizione: Scotto, Ribello, Tassinari, Bevilacqua. All. Biagi

Arbitro: Chouiref di Piacenza–assistenti: Gagliardi e Milandri di Cesena

Ammoniti: Navarro, L.Albonetti, Franceschini, Matulli (all.); Simone, Frignani, Pierfederici

Angoli: 6-3

Recupero:2’ – 6’