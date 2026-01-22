Il Faenza conquista tre punti molto importanti battendo il fanalino di coda Mesola che si è confermato squadra ostica e mai doma. Sono infatti i biancoazzurri estensi a cercare di imprimere il loro marchio sulla partita e nei primissimi minuti costruiscono due occasioni. Biolcati si muove sulla fascia e mette al centro un insidioso cross che trova Cantelli all’impatto, ma Franceschini respinge. Poi Davo avanza e quasi al limite dell’area calcia il pallone forte e teso verso la porta, ma Zauli para a terra in due tempi.

All’11’ il Faenza passa in vantaggio grazie a Bonavita che servito in verticale da Zani, si porta il pallone sul sinistro e supera Guidi con un bel tiro a giro 1-0

La reazione del Mesola è veemente con Alessio che scocca un tiro pericoloso, ma trova attento Franceschini alla respinta, poi soprattutto con Cantelli che quasi dal limite colpisce il palo interno con una botta precisa e potente. Tra le due azioni ospiti il Faenza deve sostituire con Brusi il centrale difensivo Navarro colpito duro sopra il ginocchio da una entrata di Davo. I faentini riprendono il controllo delle operazioni e ci provano con Zani, che mette a lato di poco. Poi al 39’ l’azione biancoazzurra manfreda si fa tambureggiante e per due volte il portiere estense Guidi dice di no con due interventi pregevoli prima al sinistro di Bonavita e poi sulla respinta alla conclusione di Missiroli. Il tempo si chiude con il Mesola a costruire due occasioni con Lucci che manda alto di testa e Cantelli che dalla distanza impegna Zauli.

Nella ripresa il Mesola cerca di stringere i tempi, ma i fraseggi al limite dell’area non trovano mai lo spiraglio giusto per l’attenta copertura dei biancoazzurri manfredi. Sul taccuino si annotano i tentativi di Marangoni, Davo e Neffati, mentre per il Faenza è Franceschini di testa su calcio d’angolo a mancare di poco il bersaglio. Si lamenta il Faenza per un probabile fallo su Missiroli lanciato a rete, ma l’arbitro lascia proseguire, mentre interviene e sanziona Rivas che in una mischia colpisce al volto Borini e viene espulso lasciando in inferiorità numerica i suoi. A pochi minuti dal termine, Neffati con una botta ben indirizzata chiama Zauli a una spettacolare respinta in angolo. All’ultimo minuto di recupero capitan Missiroli intercetta un pallone allontanato, si lancia vanamente rincorso da un avversario, arriva fino in area dove non dà scampo a Guidi in uscita per l’esultanza gioiosa del pubblico 2-0

Ora il Faenza è atteso a due consecutive trasferte nelle prossime due domeniche: il 25 gennaio a Sant’Agostino e il 1 febbraio a San Piero in Bagno. Tornerà allo stadio “Bruno Neri” domenica 8 per il gran derby con il Russi.

Faenza-Mesola 2-0

Faenza: Zauli, Franceschini, Gimelli, Borini (47’ st Cavolini), Navarro (34’ pt Brusi), Bertoni (24’ st L. Albonetti), Zani (31’ st Tuzio), Missiroli, Bonavita, Gjordumi, Lanzoni (35’ st Marocchi). A disposizione: Ruffilli, Lika, Zoli, M.Albonetti. All. Cavina

Mesola: Guidi, Lucci (47’ st Ribello), Biolcati (35’ st Neffati), Valesani, Telloli (25’ st Rivas) Maistrello, Spano, Marangon (20’ st E. Cavallari), Davo, Cantelli, Alessio. A disposizione: Sacchetti, Guariento, Paganini, Crosara. All. O.Cavallari

Arbitro: Sfirschi di Piacenza–assistenti: Franzoni di Bologna e Martini di Forlì

Reti: 11’ pt Bonavita, 50’ st Missiroli

Espulso: Rivas (M)

Ammoniti: Zani, Gimelli, Zauli, Missiroli. All. Cavina (F); Lucci, Biolcati, E.Cavallari (M)

Recupero: 4’ – 5’

Angoli: 2-4