Una amara partita per il Faenza che viene sconfitto in casa dal Russi. I falchetti, oggi in tenuta nera e scritte in arancione, hanno avuto la meglio sui biancoazzurri con una punizione di Battiloro e un autogol su rimpallo, ma sono stati più propositivi e produttivi.

In avvio il Russi è deciso a cercare la porta ed è bravo il portiere manfredo Ruffilli, al rientro dopo il lungo infortunio e al debutto stagionale, a dire di no a Battiloro deviando in angolo il pallone scagliato di sinistro dall’attaccante arancione appena dentro l’area. Il Faenza replica con una bella azione avviata da Franceschini e rifinita da Bonavita per Zani che in area si gira e di prima di sinistro manda il pallone di poco alto sopra l’incrocio dei pali. Il Russi torna in avanti e su cross dalla trequarti interviene bene Dradi che di testa indirizza bene verso la rete chiamando Ruffilli a un grande intervento per sventare la minaccia. Poco dopo è Saporetti a provarci ancora di testa su cross di Magrini, ma la sua mira è di poco sbagliata e il pallone termina sul fondo. Il Faenza si fa vivo con una galoppata di Franceschini che serve Bonavita il cui colpo di testa manda la sfera ad appoggiarsi sopra la traversa e la rete.

La squadra biancoazzurra è costretta a rinunciare a Lanzoni, toccato duro al ginocchio in un contrasto di gioco e perde così il suo giocatore di maggior talento, sostituito da Gjordumi.

La partita scorre sui binari dell’equilibrio, che si spezza quando su calcio di punizione concesso per fallo di Navarro in uscita dalla propria area, poco oltre il limite, Battiloro pennella una traiettoria perfetta che manda la sfera all’incrocio dei pali, rendendo vano il tuffo di Ruffilli. Una vera prodezza del giocatore nato a Faenza, ma che mai ne ha vestito la maglia, che porta il Russi avanti. Sul punteggio 0-1 si va al riposo.

Nel secondo tempo il Russi colleziona altri calci d’angolo e su uno di questi un doppio rimpallo in area tra la testa di Bertoni che rinvia ma manda il pallone sulla nuca di Leonardo Albonetti che batte Ruffilli per il quale è impossibile intercettare la palla. 0-2

Il Faenza accusa il colpo, ma cerca di costruire azioni per trovare il gol della speranza, ma senza essere efficace nella sua pressione che risulta sterile. Le conclusioni di Bonavita e Marocchi non danno problemi a Sarini. Il Russi controlla il gioco e si rende pericoloso con Brigliadori, il cui tiro è parato da Ruffilli. A pochi minuti dalla fine, Gimelli colpisce l’esterno della rete con fendente di poco impreciso. Ed è su questa azione che cala il sipario. Nel prossimo turno il Faenza andrà a giocare sul piccolo campo del Fratta Terme, un “fortino” quasi inespugnabile.

Tabellino

Faenza – Russi 0- 2

Faenza: Ruffilli, Franceschini, Gimelli, Navarro (22’ st M.Albonetti), Fed. Bertoni, Brusi, L.Albonetti (24’ st Marocchi), Missiroli, Bonavita, Lanzoni (33’ pt Gjordumi), Zani (31’ st Cavolini). A disposizione: Zauli, Zoli, Servadei, Lika, Tuzio. All. Cavina

Russi: Sarini, Magrini, Dradi, Fi. Bertoni, Colombo, Buscherini, Fiori (15’ st Grazhdani), Villa (22’ st Zattini), Brigliadori (46’ st Ferunaj), Battiloro (36’ st Santomauro), Saporetti (27’ st N.Venturi). A disposizione: Gardini, Berto, Teleku, Cepa. All. Ferrario

Arbitro: Giorgini di Cesena – assistenti: Gesmundo di Ferrara e Manassero di Piacenza

Rete: 43’ pt Battiloro, 12’ st L.Albonetti (autogol)

Ammoniti: Navarro, Bertoni; Villa

Angoli: 4–6 Recupero: 2’–4’