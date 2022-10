Orfano dei due elementi di maggior fantasia Marangon e Tabanelli il Ravenna incappa in una prestazione incolore ed è costretto ad uscire dal Benelli con una sconfitta maturata su due sfortunate deviazioni di Pipicella. Serpini tiene a riposo Tabanelli, qualche acciacco riacutizzato in settimana ha spinto il tecnico a non rischiare il 6 giallorosso e rispolvera Abbey a supporto delle punte con Sabelli in mediana. L’avvio è di marca Sammaurese all’8’ minuto bell’iniziativa di Misuraca che si inserisce nel vertice sinistro dell’area, salta il marcatore e conclude, palla deviata e corner per gli ospiti. Al 13’ incursione pericolosa di Merlonghi che entra in area ma trova un attentissimo Pipicella in scivolata a contrastarlo prima che possa che possa concludere, sugli sviluppi del corner incornata pericolosa di Haruna con palla che sorvola la traversa. La risposta del Ravenna arriva al 15’ con la bordata dal limite dell’area di Sabelli la cui conclusione sibila a fil di palo ma non trova la via della rete. Al 21’ il risultato si sblocca controllo di Bonandi dal vertice destro dell’area di rigore, il 10 della Sammaurese si accentra e lascia partire un sinistro sul primo palo, Pipicella prova ad intervenire ma colpisce male il pallone che entra in rete. Ravenna che prende in mano le redini del gioco e preme alla ricerca del pari, costruendo due palle gol a cavallo della mezz’ora, prima con Rivi che riesce a scaricare su Grazioli, il cui tiro viene ribattuto, poi di nuovo con l’inserimento di Guidone che viene deviato in calcio d’angolo. Sul corner svetta, più alto di tutti, Sabelli, ma la sua conclusione è alta sopra la traversa. Ancora pericoloso il Ravenna un minuto dopo questa volta la discesa di Grazioli trova Rivi che controlla sul limite dell’area salta due avversari e conclude centralmente rendendo agevole la parata di Piretro. Altra grande occasione al 34’ con Lussignoli serve in profondità Guidone il capitano giallorosso si trova a tu per tu con il portiere ospite e conclude in diagonale ma trova i guantoni del portiere. In avvio di ripresa Serpini prova subito a cambiare qualcosa inserendo Carrasco, che si va a posizionare dietro le punte, ed arretrando Sabelli al posto di Terigi, non in perfette condizioni fisiche, come difensore centrale. Al 56’ palla velenosa persa da Pipicella su Maltoni che si invola verso l’area, è bravo Sabelli a chiudere in corner. A cavallo del quarto d’ora si fa vedere in avanti il Ravenna, creando due occasioni dal limite dell’area della Sammaurese prima con il tiro di Abbey fuori di poco e due minuti dopo con un bel destro di Spinosa che viene ribattuto in corner. Al 68’ su una rimessa laterale Merlonghi scappa alla marcatura e serve una palla pericolosissima al centro area sulla quale si distende Fontanelli per evitare il peggio, sul susseguente ribaltamento di fronte Guidone fa un bel lavoro per Rivi che conclude ma il portiere devia ancora in angolo. Ravenna nuovamente sfortunato al 71’ il cross di Gaiola della Sammaurese viene nuovamente deviato maldestramente da Pipicella, forse ingannato da un rimbalzo irregolare, con la palla che entra beffardamente in porta alle spalle di Fontanelli. Ravenna che ha l’occasione per riaprirla 85’ con la gran palla di Grazioli che mette Guidone davanti al portiere il tocco del centravanti giallorosso però viene deviato in angolo da Piretro. Passo indietro del Ravenna che ingoia il boccone amaro di una sconfitta frutto di due autogol ma anche e soprattutto di una prestazione sottotono, l’occasione per invertire la rotta sarà nuovamente in casa al Benelli domenica prossima contro il Corticella.

RAVENNA FC – SAMMAURESE 0-2

Marcatori: 21′ e 71′ Pipicella aut.

RAVENNA FC: Fontanelli, Terigi (49′ Carrasco), Sabelli, Rivi (74′ Lisi), Abbey, Pipicella, Guidone, D’Orsi (71′ Magnanini), Lussignoli, Spinosa, Grazioli. A disposizione: Venturini, Montuori, Spezzano, Gigli, Tabanelli, Bachini. Allenatore: Cristian Serpini

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Canalicchio, Benedetti, Gaiola, Manfroni, Casadio (83′ Bonafede), Haruna (61′ Scarponi), Merlonghi (80′ Cremonini), Bonandi (39′ Maltoni), Misuraca (61′ Barbatosta). A disposizione: Zavatti, Gianferrari, Bolognesi, Romano. Allenatore: Marco Marchini

Ammoniti: Abbey, Spinosa, Serpini (R), Misuraca (S)

Angoli 10-5

Recupero: 1′, 5′