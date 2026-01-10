Il derby tra Ravenna FC e Forlì si chiude senza reti. Al Benelli i giallorossi non riescono a sbloccare una partita giocata a ritmi alti e con diverse occasioni da entrambe le parti, venendo fermati sullo 0-0 dai biancorossi. Un risultato che potrebbe permettere alla capolista Arezzo, impegnata domenica contro il Pontedera, di portarsi a +4 in caso di vittoria. Il Ravenna tornerà in campo domenica prossima in trasferta sul campo del Bra.

La prima grande occasione arriva già al 3’, quando Cavallini salva sulla conclusione ravvicinata di Tenkorang. Il Ravenna FC mantiene l’iniziativa e al 35’ va vicino al vantaggio con Corsinelli, il cui destro termina di poco a lato. Gli ospiti si rendono pericolosi al 42’ in ripartenza, con una palla insidiosa di Manetti che attraversa l’area senza trovare la deviazione vincente di Petrelli. Poco dopo, Viola prova a servire ancora Corsinelli, ma Cavallini è attento e chiude lo specchio.

Nella ripresa al 52’ Veliaj difende bene il primo palo sul destro di Di Marco, mentre al 60’ è ancora Viola a sfiorare il gol con una conclusione che esce di pochissimo. Il Forlì risponde con Petrelli, che manca la porta da buona posizione. Nonostante il forcing finale, il Ravenna FC non riesce a trovare il guizzo decisivo e deve rimandare l’appuntamento con la prima vittoria del 2026.

RAVENNA FC – FORLI’ 0-0

RAVENNA FC: Anacoura, Donati (65’ Scaringi), Solini, Di Marco (79’ Falbo), Rossetti, Viola, Rrapaj, Tenkorang (79’ Spini), Luciani (72’ Italeng), Esposito, Corsinelli (65’ Da Pozzo). A disposizione: Stagni, Borra, Mandorlini, Lonardi, Calandrini, Bianconi, Castellacci, Karim. Allenatore: Marco Marchionni

FORLI’: Veliaj, Mercatini, Saporetti, Franzolini (86’ Giovannini), Petrelli, Macrì, De Risio, Cavallini (92’ Palomba), Elia, Manetti (62’ Mandrelli), Coveri (46’ Farinelli). A disposizione: Calvani, Martelli, Ripani, Selvini, Greco, Spinelli, Berti, Scorza, Graziani. Allenatore: Alessandro Miramari

AMMONITI: Saporetti, Esposito, Falbo, Mandrelli

RECUPERO: 2’ e 5’

SPETTATORI: 4456 (Di cui 2753 abbonati, 60 ospiti) incasso: 35.308 euro