Calcio: Coppa Italia Serie C, Ravenna travolgente. 3-0 all’Arzignano e quarti conquistati

Serata semplice e positiva per il Ravenna FC, che al Benelli supera senza difficoltà l’Arzignano Valchiampo con un netto 3-0, conquistando così l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Serie C.
I giallorossi indirizzano subito la gara grazie a Zagre, autentico protagonista del primo tempo. All’11’ il numero 29 approfitta di un pasticcio difensivo tra un centrale e il portiere ospite, depositando in rete il pallone dell’1-0. Il raddoppio arriva al 23’: Falbo pennella un cross preciso dalla sinistra e Zagre, puntuale all’appuntamento, firma la sua personale doppietta.
Nella ripresa il Ravenna continua a spingere. Zagre sfiora la tripletta, ma Nespola salva i suoi deviando in angolo. Il portiere dell’Arzignano è decisivo anche al 64’, evitando un passivo più pesante, mentre pochi minuti dopo è il palo a fermare il tentativo di Ilari.
Il gol del definitivo 3-0 arriva all’89’: Luciani riceve l’assist di Okaka, controlla e batte il portiere avversario con un diagonale preciso che chiude definitivamente la partita.
Con questa vittoria, il Ravenna prosegue il proprio percorso nella competizione e ai quarti di finale affronterà la vincente tra Inter U23 e Renate.