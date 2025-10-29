Calcio: Coppa Italia, Ravenna FC travolgente nel derby. 3-0 al Rimini e ottavi conquistati

Al “Benelli” il Ravenna domina il derby con il Rimini e conquista con pieno merito il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Finisce 3-0 per i giallorossi, trascinati da uno scatenato Stefano Okaka, autore di una doppietta nei primi 19 minuti di gioco.

La squadra di casa parte forte e passa subito in vantaggio: l’attaccante ex Roma anticipa il portiere in uscita e insacca. Al 19’, ancora Okaka si mette in proprio con un gran destro da fuori area che, complice il palo, vale il raddoppio e accende l’entusiasmo del pubblico ravennate.

Il Rimini prova a reagire al 30’, con D’Agostini che costringe Borra a un intervento in tuffo, mentre al 37’ Asmussen colpisce l’incrocio dei pali sfiorando il gol che avrebbe riaperto il match.

Nella ripresa gli ospiti tentano di accorciare con Rubino, ma al 68’ arriva la sentenza definitiva: Da Pozzo trova il 3-0 con una splendida conclusione dalla distanza. All’83’ ci prova anche l’ex Falbo, ma Gagliano devia in corner.

Con questa vittoria, il Ravenna conferma il suo ottimo momento di forma e vola agli ottavi di Coppa Italia. Domenica, sempre al “Benelli”, i bizantini torneranno in campo per affrontare l’Ascoli.

IL TABELLINO

RAVENNA: Borra (82° Stagni), Donati (83° Karim), Falbo, Mandorlini (73° Sermenghi), Okaka (65° Luciani), Calandrini, Zagre, Bianconi, Scaringi, Da Pozzo, Menegazzo (65° Ilari). All. Marchionni. A disp. Anacoura, Solini, Rossetti, RRapaj, Tenkorang, Lonardi, Spini, Esposito, Villa, Raimondo.

RIMINI: Gagliano, Moray, Bellodi (57° Bassoli), Fiorini (57° Leoncini), D’Agostini (70° Madonna), Di Pollina (77° De Campos), Fabbri, Contaldo, Petta, Asmussen, Rubino (70° Capac). All. D’Alesio. A disp. Pirini, De Luca, Piccoli, Camiciottoli, Frati, Piermaria, Longobardi, Boli, Lepri.

ARBITRO: Matteo Dini di Città di Castello

RETI: 4° e 19° Okaka (Ra), 68° Da Pozzo (Ra).

AMMONITI: Fiorini (Ri), Zagre (Ra).

NOTE. Corner: 5-2.