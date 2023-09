Primo impegno ufficiali e prime emozioni per il Ravenna che dopo avere chiuso immeritatamente in svantaggio la prima frazione trova la forza di ribaltare la gara in 5 minuti prima di subire la doccia fredda sul finale. Alla lotteria dei rigori sale in cattedra Rossi che neutralizza 3 penalties e regala ai suoi il passaggio del turno.

Ravenna subito pericoloso su corner al 5’ con l’incornata di Esposito alta, risponde il Mezzolara due minuti dopo con l’incursione di Pellielo sul quale mette una pezza Rossi.

Di nuovo Ravenna al 20’ con Nappello che però viene ribattuto in angolo. Sul corner si coordina Vinci, ma Malagoli smanaccia sulla traversa. Mezzolara che passa al 32’ con Fogli che trasforma dagli undici metri un rigore da lui stesso procurato per fallo di Rrapaj. Allo scadere giallo in area con il Ravenna che di nuovo su corner di Nappello si rende pericoloso, conclude Campagna sfruttando l’uscita a vuoto di Malagoli, un difensore ribatte da dentro la porta ma secondo il direttore di gara la palla non era entrata completamente, si va al riposo con i padroni di casa avanti.

Ravenna che parte subito forte con una bella discesa di Mancini che crossa rasoterra ma non trova un compagno pronto alla deviazione vincente. Di nuovo Campagna pericoloso su corner ma il colpo di testa al 55’ non trova lo specchio. Con il Ravenna proiettato in avanti il Mezzolara al 70’ sfiora il raddoppio in contropiede, ma Russo conclude a lato. Gadda cambia tutto l’attacco per dare forze fresche e la mossa paga con il Ravenna che in 5 minuti ribalta il risultato. Il pareggio arriva al 78’ con l’accelerazione di Marino che fa partire un tiro cross che, complice la deviazione di un avversario, buca Malagoli. Il vantaggio al minuto 83’ con Tirelli che con astuzia tocca il pallone anticipando il portiere in uscita e “costringendolo” a sbattere contro un compagno, la punta giallorossa poi deve solo appoggiare nella porta sguarnita. Ma il vantaggio giallorosso non resiste fino alla fine ed al 92’ il Mezzolara trova li gol del pari in una mischia in area, pallone che il Ravenna non riesce ad allontanare che arriva sui piedi di Catozzo il quale scarica in rete. Si va ad una interminabile serie di rigori che vedono i portieri decisivi, nel confronto tra Malagoli e Rossi ne esce vincente il numero 1 giallorosso che para tre penalties contro i due del bianco azzurro regalando così il passaggio del turno agli uomini di Gadda.