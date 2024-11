il Ravenna vince anche in Coppa Italia Serie D battendo per 3-1 il Fossombrone e approda ai sedicesimi dove incontrerà il Lentigione. Mercoledì prossimo i bizantini affronteranno nei 16esimi di finale in trasferta il Lentigione.

Reti: al 5′ pt Agnelli U. (Ravenna) , al 26′ pt Guida M. (Ravenna) al 41′ pt Satalino V. (Fossombrone), al 45′ st Di Renzo L.