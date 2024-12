Un Ravenna mai domo conquista la semifinale di Coppa Italia ai rigori contro il Cjarlins Muzane. I giallorossi vanno sotto due volte, ma agguantano il pareggio allo scadere con Guida, prima di spuntarla dagli undici metri.

Il Ravenna, come prevedibile, si presenta ampiamente rivisitato per questo quarto di finale, con Marchionni che concede spazio a chi ha avuto meno minutaggio. Nonostante ciò, i giallorossi cercano sin da subito di prendere il controllo della gara, sfiorando il gol in un paio di occasioni grazie alla coppia Di Renzo-Guida, particolarmente ispirata. Il Cjarlins, però, non resta a guardare e, al 28’, sfrutta un’indecisione di Galassi per trovare il gol del vantaggio con Dalla Giovanna.

La gioia degli ospiti dura pochi minuti: Calandrini inventa una splendida palla in verticale per Di Renzo, che non lascia scampo a Giust. Nella ripresa, il Ravenna prova a spingere di più, nonostante il terreno di gioco molto irregolare, ma fatica a trovare il gol del vantaggio. Anzi, è il Cjarlins a colpire in contropiede: Camara scatta sul filo del fuorigioco, evita Galassi e serve un assist perfetto per capitan Pegollo, che deposita in rete il nuovo vantaggio ospite a venti minuti dal termine.

Il Ravenna, però, non molla e si riversa in avanti. Dopo un forcing insistito, che vede protagonista il portiere ospite, al 94’ esplode il Benelli: Di Renzo, lottando tra i difensori avversari, appoggia per Guida, che lascia partire un destro a giro perfetto, infilando il pallone all’incrocio.

La qualificazione si decide ai rigori: Galassi, riscattando l’errore del primo tempo, para il quarto tentativo di Nunic. Grazie all’infallibilità dei giallorossi dagli undici metri, il Ravenna si guadagna la semifinale, dove affronterà la Lavagnese.

TABELLINO:

RAVENNA FC – CJARLINS MUZANE 7-6 d.c.r. (2-2 al 90’)

MARCATORI: 23’ Dalla Giovanna, 31’ Di Renzo, 73’ Pegollo, 94’ Guida

RAVENNA FC: Galassi, Mandorlini (62’ Biagi), Rossetti (75’ Rrapaj), Di Renzo, Mauthe (62’ Esposito), Guida, Calandrini, D’Orsi (75’ Manuzzi), Agnelli, Amoabeng (83’ Onofri), Milan. A disposizione: Fresia, Raimondo, Crosariol, Fiori. Allenatore: Marco Marchionni

CJARLINS MUZANE: Giust, Modolo (70’ Fornari), Crosara, Steffè (70’ Silvestri), Mileto, Yabre, Benomio (53’ Fusco), Pegollo (75’ Nunic), Camara, Della Giovanna (70’ Seno), Simeoni. A disposizione: Venturini, Furlan, Nicoloso, Gaspardo. Allenatore: Mauro Zironelli

RECUPERO: 1’ e 5’

AMMONITI: Mauthe, Amoabeng

SEQUENZA RIGORI: