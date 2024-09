A distanza di dieci giorni, stesso risultato, seppur in una competizione diversa. Prima il campionato, ora la coppa. In entrambi i casi il Sanpaimola ottiene il massimo: pochi tiri in porta, ma efficaci e utili per il 2-1 con cui batte in trasferta il Faenza. Ambedue le compagini sono scese in campo con formazioni sperimentali, dando largo spazio ai giovani dell’organico.

I biancoazzurri, specie nel secondo tempo, hanno esercitato un netto predominio territoriale, ma senza riuscire a superare l’attenta difesa della più giovane squadra ospite. Tredici calci d’angolo a uno ben esprimono quanto accaduto in campo.

A sbloccare il risultato dopo appena sei minuti è stato Pelliconi che ha festeggiato nel migliore dei modi il suo 17esimo compleanno e con un guizzo degno di un campionissimo ha superato in slalom tre avversari per presentarsi solo davanti al portiere Fabbri e batterlo con un rasoterra.0-1

Il Faenza reagisce creando occasioni in serie, ma senza riuscire a sfruttarle. Ci prova Sciaccaluga su punizione dalla distanza, ma il pallone colpisce il palo con il tocco del portiere Cortesi che poi si oppone in uscita a Ndiaye lanciato a rete. Dopo la replica di Minardi dalla distanza e il tentativo del biancoazzurro Bandini con tiro dalla distanza entrambi a lato, sul finire del tempo, il Faenza pareggia. Dopo l’ennesimo calcio d’angolo si genera una mischia in area risolta con prontezza da Gjordumi, bravo a insaccare da due passi. 1-1

Nel secondo tempo non cambia il tema tattico con il Faenza avanti e il Sanpaimola a chiudere e ripartire. Ci prova due volte Missiroli, prima impreciso poi fermato dal portiere Cortesi, poi su ribaltamento di fronte Turrini va sul fondo e mette al centro dove Gardini, in posizione dubbia, non ha difficoltà a raddoppiare. 1-2

Il Faenza esce dalla Coppa con tre sconfitte su altrettanti match per concentrarsi sul campionato dove è ancora al palo e deve trovare in fretta la forza di risalire. Domenica 29 settembre sarà allo stadio “Bruno Neri” l’Osteria Grande, altra neopromossa che è squadra insidiosa e difficile da affrontare.

Il match con il Russi, rinviato come tutte le partite del girone nello scorso weekend per l’alluvione sarà recuperato il 9 ottobre in serata.

TABELLINO

Faenza – Sanpaimola 1-2

Faenza: Fabbri, Karaj, Samorè, Brusi, Bandini, Sciaccaluga (28’ st Caroli), Gimelli (46’ st Emiliani), Missiroli (24’ st Guye), Ndiaye (28’ st Cavolini), Gjordumi, Zani (28’ st Dardi). A disposizione: Ruffilli. All. Cavina

Sanpaimola: Cortesi, Ghinassi (24’ st Gattafoni), Albonetti, Minardi, Guidi, Suzzi, Arrobi (17’ st Sortino) , Strazzari (8’ st Donattini), Pelliconi (35’ st Cenni), Turrini, Matta (8’ st Gardini). A disposizione: Palermo, Baldisserri. All. Paterna

Arbitro: Romin di Ravenna – assistenti: Spami di Ravenna e Marasco di Bologna

Reti: 6’ pt Pelliconi, 45’ pt Gjordumi, 8’ st Gardini

Espulso: Palermo dalla panchina

Ammoniti: Matulli (vice allenatore Faenza), Turrini e Gordini (Sanpa)

Recupero: 1’- 4’

Angoli: 13- 1