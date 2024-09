E’ un risultato eclatante, quello maturato allo stadio “Neri” dove il Gambettola si è imposto 7-0 sul Faenza nel secondo turno di Coppa Emilia-Romagna.

Da una parte la capolista del campionato con la formazione che presentava diversi titolari, dall’altra la matricola padrona di casa che ha messo in campo una squadra di giovani preservando per i più importanti impegni di campionato i giocatori più esperti.

La gara è stata in equilibrio fino alla mezz’ora quando per un fallo di Samorè su un attaccante avversario, l’arbitro ha accordato il calcio di rigore che Zavatta ha realizzato e preso slancio per segnare altri due gol, intervallati dal gioiello dalla distanza di Signore. Nel giro di 15 minuti, il Gambettola ha fatto poker chiudendo sul 4-0 a suo favore il primo tempo. Nella ripresa, subito a segno il guizzante Zebre, dopo aver saltato alcuni avversari. Ad arrotondare il punteggio sono stati poi Cicognani e Mancini per il finale 7-0 del Gambettola sul Faenza.

Faenza – Gambettola 7-0

Faenza: Fabbri, Karaj, Samorè, Servadei, Bertozzi (15’ st Haxhirai), Malavolti, Gimelli (46’ pt Zoli), Guye, Dardi (10’ st Emiliani), Caroli (14’ st Casadio), Cavolini (28’ st Missiroli). A disposizione: Ruffilli, Bertoni, Zani. All. Cavina

Gambettola: Smeraldi, Signore, Aloisi (25’ st Mengucci), De Queiroz (1’ st Cicognani), Difino, Crociati, Vagnarelli (1’ st Morelli), Zattini, G.Bernacci (1’ st Mancini), Zavatta, Zabre (1’ st Giorgi). A disposizione: Golinucci, Gadda, Peluso, Bonandi. All. M. Bernacci

Arbitro: Allkanari di Rimini- assistenti: Allemani e Saccone di Forlì

Reti: 30’ pt (rigore), 37’ pt e 45’ pt Zavatta, 43’ pt Signore, 2’ st Zabre, 20’ st Cicognani, 40’ Mancini

Ammoniti: Servadei, Zoli; Aloisi, Moretti