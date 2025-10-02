Il Faenza Calcio pareggia 2-2 in casa con FCR Forlì, conferma il primo posto nel girone di Coppa di Eccellenza e il passaggio del turno, già sicuro dopo le due vittorie nelle partite precedenti.

Forte di questo risultato già acquisito, mister Nicola Cavina, squalificato e sostituito in panchina dal vice Marco Matulli, ha optato per un massiccio turn over, affidandosi a giovani della Under 19 e Under 21, con l’eccezione di Ulivieri e Tuzio. E i ragazzi biancozzurri hanno risposto pienamente dando vita a una prova attenta e sicura, con belle e veloci azioni, rendendo vano il tentativo degli avversari di ottenere il successo pieno e la qualificazione. L’allenatore forlivese Mordini, ex di turno, ha schierato pure una formazione giovane, ma non così come il Faenza.

La squadra biancoazzurra ha iniziato con atteggiamento propositivo passando subito in vantaggio su calcio di rigore concesso per atterramento di Cavolini da parte del portiere Alpi e realizzato con sicurezza da capitan Ulivieri. 1-0

Fcr Forlì ha cercato di reagire, ma il colpo di testa di Raggi e il tiro di Garavini hanno trovato un baluardo insuperabile nel giovanissimo portiere sedicenne Laghi. Il pari è però arrivato verso la fine del primo tempo a opera di Medri entrato in area dopo una bella azione corale. 1-1. Ma è durato poco perchè al 44’ Zani si è fatto luce in area e di sinistro ha mandato il pallone con un preciso tiro a giro in fondo al sacco. 2-1

Nella ripresa, FCR Forlì ha cercato il gol del pari, ma ha trovato la opposizione del Faenza molto ordinato e ben messo in campo. Dopo il tentativo di Ferrari a lato, alla fine c’è riuscito Farabegoli con un preciso sinistro. 2-2. Alla ricerca della rete del sorpasso, i biancorossi ci hanno provato con Casadei e Medri, ma Laghi ha parato con sicurezza. Solo all’ultimo minuto di recupero è stato salvato dal palo sulla conclusione di Damiano per il rammarico degli ospiti, eliminati dalla Coppa.

Questa la classifica finale del girone Faenza 7 punti, Russi 4, Fcr Forlì 3, Solarolo 1. Archiviata la positiva parentesi di Coppa Italia con il brillante passaggio del turno, il Faenza pensa al campionato: domenica 5 ottobre, nuovo derby a Russi.

TABELLINO

Faenza – FCR Forlì 2-2

Faenza: Laghi, Zoli, Servadei, Lika (44’ st Conficconi), Malavolti, Haxhiraj (20’ st Mambelli), Tuzio (14’ st Nenni), Casadio, Cavolini (17’ st Peroni), Ulivieri (19’ st Longo) Zani. A disposizione: Drei. All. Matulli

FCR Forlì: Alpi, Lupatelli (1’ st Farabegoli), Garavini (35’ st Magnani), Damiano, Raggi, Parlanti (1’ st Franchini), Medri, Pascucci (10’ st S. Bartolini), Ferrari, Guiebre (25’ st Casadei), Del Vecchio. A disposizione: Morgagni, M. Bartolini, Antonini, Sango. All. Mordini

Arbitro: Cavalazzi di Lugo– assistenti: Montefiori di Ravenna e Cappello di Imola

Rete: 7’ pt Ulivieri, 40’ pt Medri, 44’ pt Zani, 25’ st Farabegoli

Ammoniti: Haxhiraj,Tuzio, Casadio; Medri, Franchini, Pascucci

Recupero: 2’ – 4’

Angoli: 2-8