Domani, allo Stadio Bruno Benelli, il Ravenna FC ospita il Cittadella Vis Modena nella sfida valevole per il 15° turno di campionato. I giallorossi, reduci dall’impegno infrasettimanale di Coppa Italia che li ha visti trionfare a Castelfidardo, cercano un successo casalingo per proseguire la corsa ai vertici della classifica e mettere pressione a Tau Altopascio e Forlì, che attualmente li precedono.

Sotto la guida di Marco Marchionni, il Ravenna ha dimostrato di saper affrontare al meglio il doppio impegno tra campionato e coppa, grazie alla profondità della rosa che permette al mister di effettuare turnazioni senza cali di qualità. Questa caratteristica consente di mantenere alta la competitività e di tenere tutti i giocatori pronti a rendersi utili alla causa, un aspetto fondamentale in una stagione lunga e impegnativa. Tuttavia, la squadra dovrà ancora fare i conti con alcune assenze: Nappello rimane indisponibile a causa di un problema al polpaccio, out anche Di Martino e Mauthe.

Dal canto loro, gli ospiti vogliono riprendere la marcia dopo una lieve flessione e puntano a conquistare un altro risultato di prestigio, come già accaduto contro Piacenza e Pistoiese. Il Cittadella Vis Modena, allenato da Francesco Salmi, è una neopromossa che sta affrontando con carattere questa Serie D, attualmente al nono posto in classifica. Nonostante alcune difficoltà di formazione, come l’assenza di Formato per squalifica e diversi infortuni a centrocampo, rimane un avversario da non sottovalutare. La squadra vanta un reparto offensivo di spessore ed esperienza, con giocatori del calibro di Federico Sala, Romeo Bertani e Marco Guidone.

Un motivo di interesse sarà proprio il ritorno al Benelli di Marco Guidone, che ha vestito la maglia giallorossa per due stagioni, lasciando il segno con 34 gol. In questa stagione, l’attaccante è già andato a segno in 7 occasioni, confermandosi un punto di riferimento per il Cittadella Vis Modena.

Fischio d’inizio fissato per le ore 14:30: una partita che si preannuncia ricca di spunti, con il Ravenna intenzionato a confermarsi protagonista davanti al proprio pubblico e il Cittadella Vis Modena pronto a giocarsi le sue carte per tornare a brillare.