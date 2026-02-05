Abdul Mubarac Zabre è il nuovo importante tassello per l’organico del Faenza Calcio.

Classe 2001, Zabre è un attaccante dotato di forza fisica, velocità e capacità di incidere in profondità. Predilige il ruolo di punta centrale, ma può giocare anche da esterno offensivo.

Ha iniziato la stagione al Massa Lombarda, dove ha segnato tre gol, ma è stato frenato da alcuni infortuni. “Mentre mi stavo riprendendo dall’ultimo imprevisto – dice Abdul – ho valutato alcune situazioni e ho deciso di svincolarmi e accettare la proposta del Faenza calcio, una società che stimo e dove penso mi troverò bene. Conosco Leonardo Albonetti, mio coetaneo, e Gimelli, entrambi miei compagni al Forlì e Zauli, mio collega l’anno passato all’FCR Cava Ronco. Ho avuto modo di affrontare da avversario giocatori diversi miei nuovi compagni e l’allenatore Cavina che ritengo un tecnico preparato e scrupoloso. Spero di esprimermi al meglio e di poter dare il mio contributo alla squadra per raggiungere il traguardo della salvezza e poi qualcosa di più”.

Abdul Mubarac Zabre può essere una risorsa importante per l’organico guidato da mister Nicola Cavina che riguardo al nuovo giocatore dice: “Speriamo di averlo presto a disposizione. Al 100% della condizione ci darà sicuramente un aiuto importante perchè ha caratteristiche che vanno a completare il nostro reparto offensivo”.

Abdul Mubarac Zabre: il curriculum sportivo

Nato il 5 maggio 2001 ad Aversa (Caserta) da famiglia originaria del Burkina Faso, ma a residente a Forlì dall’età di due anni, Zabre è cresciuto nei settori giovanili di Forlì, SPAL Ferrara e Cesena. Nella stagione 2019/2020 ha esordito in serie D con la maglia dei galletti forlivesi. Ha poi proseguito la carriera in Eccellenza vestendo le casacche di Savignanese, Victor San Marino, Sasso Marconi, Diegaro, Gambettola, FCR Forlì e Massa Lombarda salvo una parentesi tre anni fa alla Libertas nel campionato interno sammarinese.