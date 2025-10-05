Il Ravenna cala il poker dal dischetto con Motti, che spegne le speranze di rimonta in extremis della Juve, 4-2 per i giallorossi che mantengo la vetta insieme all’Arezzo.
Questa la sequenza dei goal:
Al 40′ Cristian Spini porta in vantaggio il Ravenna, pareggio al 52′ di Luca Amaradio per la Juve, al 62′ di nuovo in vantaggio i giallorossi con Pier Luca Luciani che si portano al 64′ sul 3-a1 con goal di Matteo Motti, al 81′ accorcia le distanze la Juve con Diego Pugno e al 90’+10 Matteo Motti con rigore sigla il finale 4-2.