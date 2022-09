Esordio al Benelli e subito scontro di vertice per la prima di campionato. Ravenna che si avvicina alla partita delicata contro il Prato con la volontà di riscattare immediatamente il passo falso fatto in Coppa Italia. Un risultato figlio di una prestazione sottotono e che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, un disappunto che non ha nascosto il nemmeno il tecnico giallorosso Serpini che, nel prepartita, ha più volte sottolineato come si aspetti dai suoi un ben altro atteggiamento soprattutto per quanto riguarda i minuti iniziali. Il Prato è un avversario ostico, con ambizioni di alta classifica come il Ravenna e che ha rinforzato notevolmente la squadra, soprattutto nel reparto offensivo. Tra i toscani troviamo un ex, Giordano Trovade che ha indossato la maglia del Ravenna in 24 occasioni tra il 2018 ed il 2019. Due ex di lusso anche in casa giallorossa con Marco Spinosa e Francesco D’Orsi rispettivamente 35 e 25 presenze in bianco azzurro. Si attende un’adeguata cornice di pubblico per una gara molto attesa, ottime le risposte dalla campagna abbonamenti che ad oggi ha fatto registrare 613 tessere emesse, un risultato che ricalca quello della passata stagione e che potrà ulteriormente essere incrementato nei prossimi giorni. Prevista anche una folta presenza in Curva Sud con quasi un centinaio di supporter ospiti.

Al Benelli nell’ultimo precedente una delle prestazioni più entusiasmanti del Ravenna 21-22 con una netta vittoria per quattro reti a zero impreziosita da due perle di rara bellezza firmate da quello che poi è diventato il capocannoniere nel campionato Simone Saporetti.

Ravenna che nei convocati trova per la prima volta Pipicella arrivato in settimana in prestito dal Catanzaro. Ritrova la convocazione anche Luis Carrasco che aveva saltato la partita di Coppa Italia per scontare una squalifica precedentemente rimediata. Fischio d’inizio alle ore 15,00 agli ordini di Collier di Gallarate.

Le dichiarazioni di Serpini alla vigilia: “Il Prato è una squadra che si è rinforzata molto ed è una squadra a cui stare molto attenti. Ben venga l’esordio con loro, noi abbiamo voglia di riscattarci da subito. Quello che ho detto e che voglio dai ragazzi da domani sono 38 battaglie, dobbiamo farci trovare da subito pronti sotto l’aspetto dell’atteggiamento. Dobbiamo trasformare la delusione in rabbia agonistica.”

I CONVOCATI:

PORTIERI

1- BILLI

12-FONTANELLI

22-VENTURINI

DIFENSORI

19-BACHINI

5-GIGLI

26-GRAZIOLI

14-MAGNANINI

2-MONTUORI

16-PIPICELLA

3-TERIGI

CENTROCAMPISTI

11-ABBEY

27-ANDREANI

20-D’ORSI

24-LISI

21-LUSSIGNOLI

23-SPINOSA

8-SABELLI

ATTACCANTI

7-CARRASCO

17-GUIDONE

10-MARANGON

9-RIVI