nizia con il passo giusto la stagione ufficiale del Faenza Calcio che vince 3-1 il derby a Solarolo.
La squadra biancoazzurra di mister Nicola Cavina ha interpretato bene il match. Subito protagonista Giacomo Lanzoni che sblocca il risultato al 16’ segnando di sinistro a fil di palo, poi raddoppia al 29’ con un assolo personale dribblando il portiere Lusa e infilando il pallone in rete di destro.
Nella ripresa, immediato il terzo gol di Bonavita che di destro supera il difensore e insacca sotto la traversa. Accorcia per i padroni di casa Fernandi dopo un quarto d’ora.
Poi i due allenatori, Evangelisti e Cavina, operano diversi cambi.
Per il Faenza la vittoria poteva essere più larga per le occasioni capitate nel primo tempo a Marocchi, Lanzoni e Bonavita oltre a un palo colpito.
Tanti gli ex tra le fila dei biancorossi padroni di casa: Lusa, De Marco, Costa, Malo, Chiarini e il preparatore dei portieri Visani.
Ora per il Faenza il debutto nel campionato di Eccellenza domenica 31 agosto a Mesola.
Solarolo – Faenza 1-3
Solarolo: Lusa, Mengozzi (88’ Vallicelli), De Marco, Bolognesi (84’ Costa), Malo, Campomori, Santucci, Magri, Chiarini (72’ Dal Monte), Fernandi (80’ Menicucci), Savini (55’ Piancastelli). A disposizione: Zannoni, Naldi, Longo, Zramoz. All. Evangelisti
Faenza: Zauli, Marocchi (63’ Tuzio), Gimelli, Borini (46’ Malavolti), Prati, M.Albonetti, L. Albonetti, Missiroli, Bonavita (82’ Ulivieri), Gjordumi (65’ Bertoni), Lanzoni (79’ Cavolini). A disposizione: Villani, Navarro, Servadei, Zani. All. Cavina
Arbitro: Palombo di Ravenna– assistenti: De Paoli di Cesena e Alì di Lugo
Rete: 16’ e 29’ Lanzoni, 46’ Bonavita, 61’ Fernandi
Ammoniti: Piancastelli; Prati, Tuzio
Recupero: 1’ – 4’ Angoli: 5-4