La società comunica di avere definito l’accordo per l’arrivo in giallorosso di Adamo Haruna, centrocampista classe 2000

Nato a Lagos, Adamo ha mosso i primi passi nello Spezia prima di passare alla Reggiana con la quale ha registrato 9 presenze in serie C, nelle nel mercato di gennaio il passaggio in serie D all’Arzachena. Ultima stagione in Toscana, al Siena con 21 presenze e 2 gol.