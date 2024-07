Dopo aver concluso il mercato in entrata, il Faenza calcio dà il via all’operazione conferme partendo da quattro elementi di esperienza e qualità.

I difensori Matteo Albonetti e Francesco Gimelli, la mezzala Qazim Gjordumi e il portiere Riccardo Ruffilli saranno anche nella prossima stagione un punto di forza della squadra biancoazzurra dopo esserlo stato in quella che ha riportato il Faenza in Eccellenza due mesi fa.

Il direttore generale biancoazzurro Juri Lucatini esprime soddisfazione.

“La società è molta contenta di confermare questi giocatori che hanno fornito un rendimento di alto livello nella stagione scorsa dimostrando notevoli qualità. Li riteniamo molto importanti da diversi punti di vista, a cominciare da quello tecnico e umano, quindi ideali per trasmettere esperienza ai giocatori più giovani e per dare continuità”.

I quattro calciatori sono sulla stessa lunghezza d’onda. “Sono contentissimo della conferma per proseguire il progetto iniziato a dicembre quando la società mi chiamò per dare il mio contributo a salire di categoria – dice il centrale Matteo Albonetti – Sono felice di continuare a lottare per questi colori accanto a diversi compagni dell’anno passato e nuovi come Marco Borini, mio carissimo amico, bravo calciatore. Lotteremo con tutte le forze per mantenere questa categoria che è quel che si merita una città come Faenza. Non vedo l’ora di rimettermi gli scarpini”.

Nel reparto arretrato si muove anche Francesco Gimelli che aggiunge.

“Mi sono trovato bene a Faenza e sono molto contento di poter proseguire qui. Conosco già il mister Cavina, seppure in ruolo diverso, e ho molta stima e fiducia. Daremo il massimo per dimostrarci all’altezza di una categoria come l’Eccellenza che non è facile. Sarà un campionato competitivo e vogliamo essere competitivi con l’obiettivo innanzitutto della salvezza. Non vedo l’ora di riprendere. Mi spiace non ritrovare alcuni compagni e amici che hanno cambiato casacca, ma questo è lo sport. Conosco peraltro i nuovi arrivati per averli affrontati come avversari”.

Conosce meglio di tutti l’ambiente biancoazzurro la mezzala Qazim Gjordumi, tornato la stagione scorsa dopo diversi anni altrove e felice di rimanere, nonostante i cambiamenti di organico.

“Sono contentissimo dell’obiettivo che abbiamo raggiunto grazie al fantastico gruppo che si era creato, quasi come fratelli. Molti se ne sono andati e mi mancheranno tanto perché è da un po’ di anni che giocavo assieme a loro, però è andata così. Mentre per l’anno prossimo non vedo l’ora di iniziare e sono molto motivato a fare bene assieme a tutta la squadra”.

Il portiere Riccardo Ruffilli è stato fondamentale per il successo in campionato. “Ero arrivato a Faenza con l’intento di dare una mano alla squadra per il salto di categoria che è arrivato attraverso i playoff. – conferma l’estremo forlivese – Ora il compito più arduo sarà confermarsi nella categoria superiore. Ci sarà da rimboccarsi le maniche e sarà compito di noi più esperti trascinare i giovani con l’esempio e la dedizione per far sì che il gruppo sia coeso e abbia un unico obiettivo: una salvezza tranquilla da conquistare in anticipo”.