Trasferta decisamente complicata per il Ravenna che per difendere la posizione in classifica in chiave playoff dovrà uscire con dei punti dal Melani di Pistoia. Un’impresa che non sarà certo delle più semplici se si guarda all’avversario che, forse, ha la rosa più forte dell’intero girone e che, a sole due giornate dalla fine, culla ancora il sogno di vincere il campionato, inseguendo il Giana Erminio a sole due lunghezze di distanza.

I toscani dopo un avvio intermittente nella seconda parte del campionato, complice anche l’approdo di Consonni in panchina, hanno cambiato passo, recuperando oltre 10 punti in classifica ai rivali, spodestandoli addirittura alla 33^ giornata prima di tornare al secondo posto. Un risultato che per una squadra con elementi come Caponi, Davì, Viscomi era preventivabile, ma la vera rivelazione di questo campionato è il classe 2005 De Biase che, con ben 11 reti realizzate, si è guadagnato il passaggio in estate alla Juventus. Tra i padroni di casa troviamo anche l’ex giallorosso Macrì che però sarà assente per squalifica. Il Ravenna in settimana ha lavorato per digerire il brusco KO interno contro il Carpi ed arriverà al Melani con tutta l’intenzione di cercare di cancellare lo scivolone interno e mantenere le distante da Corticella, Forlì e Real Forte Querceta che, a solo un punto di distacco, vogliono conquistarsi i playoff.

Il tecnico Gadda, come spesso accaduto in stagione, affronterà la gara dribblando le varie indisponibilità. Assente per squalifica Capece, le redini del centrocampo giallorosso saranno affidate a Lussignoli. Qualche intoppo in difesa con l’infortunio di Magnanini che sarà out per una decina di giorni, si candidano a sostituirlo altri tre under: Luciani, Pipicella e Spezzano. Qualche rientro consente un po’ più di manovra la mister nella scelta dei titolari, Abbey infatti sarà regolarmente a disposizione scontata la squalifica e Grazioli apparso in netta ripresa che, dopo una settimana di lavoro in gruppo, si candida a tornare ad occupare il posto sull’esterno destro.

L’importanza della gara è stata sottolineata dal tecnico giallorosso nella consueta conferenza stampa di presentazione del match: “Sarà una partita bella da giocare, in un clima probabilmente da categoria superiore in uno stadio pieno. Affrontiamo una squadra che nel girone di ritorno ha dimostrato di essere la più forte, in lotta per vincere il campionato. Noi andiamo a giocarci le nostre possibilità, pur sapendo quanto sarà difficile vincere a Pistoia credo che abbiamo tutte le armi per potere mettere in difficoltà la Pistoiese. Dobbiamo stare molto corti, compatti e dobbiamo fare una partita importante da squadra vera perché è l’unico modo per potere uscire con dei punti.”