Domani pomeriggio al “Benelli” si accendono i riflettori su una sfida dal grande peso specifico per il campionato: il Ravenna FC ospiterà il Tau Altopascio, attuale capolista, con appena tre punti di vantaggio sui giallorossi.

Il Tau, allenato da Simone Venturi, con un breve passato da calciatore giallorosso, si è rivelato la grande sorpresa del torneo. Dopo un avvio lanciato con otto vittorie consecutive, la formazione granata ha mantenuto un rendimento elevato, meritandosi il primato.

Dall’altra parte, il Ravenna arriva a questa sfida in un ottimo momento di forma: sotto la guida di Marco Marchionni, i giallorossi hanno inanellato sette successi tra campionato e Coppa Italia, ritrovando compattezza e concretezza.

La formazione di casa, che recupera il capocannoniere Manuzzi, potrà contare sul supporto del caloroso pubblico del “Benelli”, dove sono attesi oltre 3.000 tifosi pronti a spingere i leoni nella corsa al primo posto. Le uniche assenze per Marchionni sono quelle di Nappello e Di Martino, mentre tutti gli altri saranno disponibili per affrontare la capolista.

Il fischio d’inizio è fissato per le 14:30: una partita che promette emozioni e spettacolo, con in palio punti pesanti per la vetta della classifica. Per il Ravenna sarà un’occasione importante per misurarsi contro una diretta concorrente e regalare ai propri tifosi una prestazione all’altezza delle ambizioni giallorosse.