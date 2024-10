Dopo la vittoria in rimonta contro il San Marino Calcio, che ha inaugurato al meglio l’era Marchionni, il Ravenna è pronto a sfidare il Piacenza al Benelli. La partita, inizialmente programmata per il 20 ottobre, era stata rinviata a causa dell’allerta meteo e vedrà di fronte due delle squadre più prestigiose della categoria.

Entrambe le formazioni condividono un inizio di campionato al di sotto delle aspettative, considerati gli obiettivi di promozione. Le difficoltà delle prime giornate hanno portato a cambi tecnici per entrambe le squadre: i biancorossi, infatti, hanno affidato la guida a Carmine Parlato, allenatore di esperienza che ha già conquistato la Serie D in cinque occasioni.

La gara di domani sarà un’occasione per valutare i progressi di entrambe le compagini. I tifosi giallorossi sperano di assistere a una prova di personalità, con la squadra chiamata a superare le incertezze delle prime uscite e a valorizzare il potenziale della rosa. Il tecnico Marchionni potrà contare su quasi tutta la squadra, con l’unica eccezione di Nappello, che sconterà il suo ultimo turno di squalifica contro i biancorossi. Anche nel Piacenza mancherà un titolare: il capitano Jacopo Silva, espulso nella gara precedente contro il Tuttocuoio, sarà assente.

I cancelli del Benelli apriranno alle 16:30 per accogliere i tifosi in vista di un match da non perdere. Nonostante il turno infrasettimanale, si prevede una buona partecipazione anche dal lato ospite, con oltre cento supporter del Piacenza pronti a sostenere la loro squadra.

In parallelo, il pubblico giallorosso è pronto a rispondere presente dando il solito grande supporto per spingere il Ravenna verso una prova di grande carattere. La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Ravenna FC, offrendo così la possibilità anche a chi non potrà essere presente al Benelli di seguire ogni momento.