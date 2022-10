Archiviata la doppia sfida contro il Calcio a 5 Forlì, la Mernap Faenza si tuffa nuovamente nel campionato per riscattare le tre sconfitte consecutive rimediate nelle ultime due settimane.

Sabato alle 17 il calendario vedrà i faentini in casa del Santa Sofia, ultima della classe ancora a secco di punti, la classica partita da non sottovalutare. I rossoneri arrivano a questa sfida molto motivati e intenzionati a rialzare subito la testa e anche la determinazione vista negli ultimi giorni in allenamento conferma la loro voglia di vincere sebbene l’infortunio di Argnani, l’esclusione di capitan Caria per espulsione e gli acciacchi di Grelle e Maski, comunque sulla via del recupero, renderanno minori le soluzioni a disposizione del tecnico Francesco Ghera.

«La squadra però sta bene – sottolinea il mister rossonero -. Ho visto anche cose buone in Coppa Emilia Romagna soprattutto nel frangente della partita in cui abbiamo giocato a ritmi elevati. Peccato aver concesso troppo ai nostri avversari e non aver sfruttato le occasioni create, ma stiamo lavorando per crescere ed essere più cinici»

La partita di Santa Sofia come detto sarà ricca di insidie «Di certo due sconfitte in tre giorni – chiarisce Ghera -, non aiutano il morale. Inoltre giocheremo in un campo piccolo contro una squadra agguerrita composta da giocatori esperti alla ricerca dei primi punti in campionato. Fondamentale sarà non pensare alla loro posizione in classifica e tenere sempre l’attenzione alta. Sarà una battaglia. Noi vogliamo e dobbiamo ritornare alla vittoria e sono certo che i miei ragazzi disputeranno una buona gara».

Prevedibilmente la formazione manfreda scenderà in campo rivisitata. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Argnani nelle ultime ore hanno evidenziato un quadro meno grave del previsto. In ogni caso il giocatore non sarà della partita.

Compenseranno le defezioni El Oirraq, autore di due buone prove contro Forli, Zin Dine, Rezki e Albu Constantin. Previsto inoltre il ritorno tra i pali di Pagliai. Anche nelle file del Santa Sofia ci saranno cambiamenti viste le squalifiche inflitte a Fariss e a Perini. Anche il tecnico santasofiese Andrea Mengozzi sarà in tribuna per squalifica.

Il programma della 6° giornata:

Santa Sofia – Mernap Faenza; Calcio a 5 Forlì – Montale Football Five; Futsal Sassuolo – Due G Futsal Parma; Polisportiva Villafontana – Baraccaluga; Bagnolo Calcio a 5 – Calcio a 5 Rimini. Riposa: X Martiri Ferrara .

Classifica: Bagnolo 12 pt ; Villafontana e Forlì 10; Baraccaluga 9; Due G Futsal Parma e X Martiri Ferrara 7; Mernap Faenza e Futsal Sassuolo 6; Rimini e Montale Football Five 3; Santa Sofia 0.