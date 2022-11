E’ uno scontro dalle trame felliniane quello che sabato pomeriggio alle 15 vedrà la Mernap Faenza confrontarsi al Palacattani contro il Rimini.

In otto giornate i faentini hanno conquistato dodici punti, non abbastanza per restare nella scia del Bagnolo, che comanda la classifica a punteggio pieno, ma comunque sufficienti per consentire ai rossoneri di approcciarsi alla ‘fase calda’ della stagione con rinnovate ambizioni.

Per questo alla vigilia del terzultimo impegno prima della sosta che lascerà spazio alla Coppa Italia, il morale in casa Mernap è alto, e non a caso alla vigilia del derby contro Rimini il tecnico dei manfredi Francesco Ghera suona la carica: “Dobbiamo conquistare 9 punti nelle prossime tre partite che saranno decisive per la stagione”.

La buona prestazione in casa del Sassuolo così come il ritorno alla vittoria conferisce entusiasmo all’ambiente: “La trasferta di Sassuolo ci ha riportato il buonumore – sottolinea mister Ghera – e ora vogliamo continuare su quella strada, giocando con la stessa intensità e con lo stesso spirito. Siamo in una fase clou della stagione e se vorremo restare aggrappati alle prime posizioni non dovremo compiere passi falsi fino alla sosta. Ci attende un novembre intenso e sono convinto che abbiamo tutte le potenzialità per tirare fuori il nostro meglio in questo periodo”.

L’avversario di turno è reduce da due vittorie consecutive, ottenute in ordine cronologico contro Montale e contro Parma, ma nelle precedenti 4 gare i riminesi avevano rimediato altrettante sconfitte e proprio in virtù di ciò il tecnico dei faentini chiederà ai propri giocatori un approccio determinato: “Rimini è una squadra che gioca a viso aperto senza pensare alla classifica. Dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo e a farci trovare pronti – conclude l’allenatore -. Per noi è stata un’ottima settimana di allenamenti, ora non resta che tradurre il lavoro svolto sul campo il giorno della gara”.

SERIE C1 – Il programma della 9a giornata:

Mernap Faenza – Calcio a 5 Rimini;

Montale Football Five – Due G Futsal Parma;

X Martiri Ferrara – Futsal Sassuolo;

Polisportiva Villafontana – Calcio a 5 Forlì;

Baraccaluga – Bagnolo Calcio a 5.

Riposa: Santa Sofia

Classifica: Bagnolo 21; Polisportiva Villafontana e Forlì 16; X Martiri Ferrara 13; Futsal Sassuolo e Mernap Faenza 12; Rimini e Baraccaluga 9; Due G Futsal Parma 7; Montale Football Five 3; Santa Sofia 0.