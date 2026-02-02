Calano gli incidenti stradali nel faentino. Ma aumentano gli automobilisti che fuggono

Diminuiscono gli incidenti stradali nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina: i 513 sinistri monitorati nel 2024 dalla Polizia Locale sono calati a 468 nel 2025. Tuttavia, dato preoccupante, aumentano le fughe degli automobilisti dopo questi eventi, anche in presenza di feriti. Contemporaneamente sono aumentate le violazioni accertate, che, nel 2025, hanno toccato quota 65 mila, 2.500 in più rispetto all’anno precedente. Si tratta di un aumento dovuto all’attività delle pattuglie sulle strade. Le multe infatti segnalate dai velox rimangono pressoché invariate nel numero. Per via delle novità introdotte dal codice della strada, sono 29 in più le patenti ritirate. Per migliorare il pattugliamento del territorio di tutta l’Unione faentina, arriverà un investimento da 300 mila euro, garantito quasi totalmente dal Ministero dell’Interno (250 mila euro), per l’installazione di 49 nuove telecamere di videosorveglianza, oltre alle 7 che saranno applicate nelle zone del Parco Bucci e del Parco della Rocca a Faenza. La Polizia Locale manfreda, come tutte le polizie locali nazionali, sconta poi un notevole sottorganico. Una ventina gli agenti che mancano al corpo di via Baliatico oggi.