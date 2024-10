Cia Romagna ha indetto un’assemblea per martedì 8 ottobre durante la quale, a fronte delle calamità succedutesi fra il 2023 e il 2024, si affronteranno i temi relativi alla situazione degli indennizzi 2023 e si approfondiranno gli interventi e le prospettive dopo le pesanti calamità che hanno colpito nuovamente il territorio e il settore anche nel 2024.

Intervengono per Cia Regionale il presidente Stefano Francia, il vice direttore Manuel Quattrini e il responsabile del Caa Fulvio Orsini; il responsabile Caa Mirko Tacconi per Cia Romagna. Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna, presiede i lavori. L’assemblea si svolge a Faenza nella sala meeting dell’Hotel Cavallino (via Forlivese, 185) alle ore 20.15 e verrà anche trasmessa in diretta sul canale YouTube di Cia Romagna.

“È indispensabile che le istituzioni lavorino per accelerare l’arrivo dei ristori per i gravi danni delle alluvioni e delle frane del 2023 alle aziende – sostiene Misirocchi – e occorre evitare di ripetere gli errori del recente passato nella gestione delle calamità del 18/19 settembre 2024.

Non si deve sprecare tempo in strumentali speculazioni. Serve un’accelerazione anche per la ricostruzione, per la messa in sicurezza del territorio con una revisione e una pianificazione diversa, dando priorità alle zone più colpite.”