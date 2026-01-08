Riparte sabato 10 gennaio il Caffè Letterario di Lugo, che inaugura la stagione Inverno 2026 con un calendario di diciotto appuntamenti tra incontri con autori, mostre e musica, in programma fino alla fine di marzo. Dopo la pausa natalizia, la rassegna torna ad animare la città con una proposta culturale articolata, capace di coniugare qualità, continuità e apertura a linguaggi diversi.

La nuova stagione conferma la vocazione del Caffè Letterario come luogo di confronto e approfondimento, aperto al dialogo tra linguaggi e discipline diverse, e attento alle voci più significative del panorama culturale contemporaneo. Tra gli ospiti figurano Emanuele Trevi, Gianni Oliva, Antonio Castronuovo, Marcello Fois, Linda Laura Sabbadini, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, Silvia Camporesi, Elvira Mujčić e Ludovica Lugli, accanto a importanti momenti di riflessione dedicati alla figura di Alba de Céspedes, protagonista di un percorso che attraversa l’intera stagione.

Accanto agli incontri con autrici e autori, il calendario invernale prevede due mostre pittoriche e il consolidato ciclo domenicale “Musica & Poesia”, realizzato anche in collaborazione con il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, che porterà al Caffè Letterario concerti, letture e percorsi tematici tra musica e parola.

“Il Caffè Letterario continua a essere uno spazio vivo, attraversato da linguaggi diversi ma uniti dalla stessa idea di cultura come esperienza condivisa” – sottolineano i curatori Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi – “una proposta che si rinnova stagione dopo stagione senza perdere profondità e identità”.

La rassegna si svolgerà principalmente presso l’Hotel Ala d’Oro di Lugo, con alcuni appuntamenti ospitati in altre sedi culturali del territorio, a conferma di una rete sempre più solida di collaborazioni.

Gli incontri sono a ingresso libero.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con la collaborazione dell’Ufficio Cultura e la Biblioteca Trisi di Lugo e con il patrocinio del Comune di Lugo.

Il Caffè Letterario di Lugo è realizzato con il sostegno di La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, CNA Lugo, Entelechia, Cevico, ICEL, WAP Agency e grazie al contributo di numerosi partner culturali e privati del territorio.

IL PROGRAMMA – INVERNO 2026

Sabato 10 gennaio, ore 18.00 – Hotel Ala d’Oro

Inaugurazione mostra pittorica “Quieti vulcani” di Laura Medici

Introduce Carmine Della Corte

Mercoledì 14 gennaio, ore 21.00 – Hotel Ala d’Oro

Emanuele Trevi, “Mia nonna e il Conte” (Solferino)

Introduce Maria Chiara Sbiroli

Venerdì 16 gennaio, ore 21.00 – Hotel Ala d’Oro

Gianni Oliva, “La prima guerra civile” (Mondadori)

Introduce Patrizia Randi

Domenica 18 gennaio, ore 18.00 – Hotel Ala d’Oro

Musica & Poesia – Quattrottoni, “Echi e suoni di ottoni”

In collaborazione con il Conservatorio G.B. Martini di Bologna

Venerdì 23 gennaio, ore 21.00 – Hotel Ala d’Oro

Antonio Castronuovo, “Dizionario del grafomane” (Sellerio)

Introduce Daniele Serafini

Domenica 25 gennaio, ore 18.00 – Scuola media Gherardi, Lugo

Musica & Poesia – Pratella Ensemble, Francesco Balilla Pratella e il futurismo umanizzato

In collaborazione con la Biblioteca Trisi

Venerdì 6 febbraio, ore 21.00 – Hotel Ala d’Oro

Marcello Fois, “L’immensa distrazione” (Einaudi)

Introduce Stefano Bon

Lunedì 9 febbraio, ore 21.00 – Sala Riunioni CNA, Lugo

Linda Laura Sabbadini, “Il paese che conta” (Marsilio)

Introduce Patrizia Randi

Venerdì 20 febbraio, ore 21.00 – Hotel Ala d’Oro

Alba de Céspedes, “È una donna che vi parla stasera” (Mondadori)

Con la curatrice Valeria Paola Babini – Introduce Maria Chiara Sbiroli

Sabato 21 febbraio, ore 18.00 – Hotel Ala d’Oro

Inaugurazione mostra pittorica “La fragilità e la cura” di Valentina Biletta

Introduce Carmine Della Corte

Domenica 22 febbraio, ore 18.00 – Hotel Ala d’Oro

Musica & Poesia – Claude Debussy e la poesia francese

Pianoforte: Patrizia Prati – Voce: Daniele Serafini

Venerdì 6 marzo, ore 21.00 – Archivi Mazzini, Massa Lombarda

Massimo Zanella, Vittorio Linfante, Simona Segre Reinach,

“It’s snowing!” (Marsilio Arte)

Introduce Patrizia Randi

Venerdì 13 marzo, ore 21.00 – Hotel Ala d’Oro

Silvia Camporesi, “Una foto è una foto è una foto” (Einaudi)

Introduce Maria Vittoria Baravelli

Lunedì 16 marzo, ore 21.00 – Hotel Ala d’Oro

Elvira Mujčić, “La stagione che non c’era” (Guanda)

Introduce Patrizia Randi

Mercoledì 18 marzo, ore 21.00 – Hotel Ala d’Oro

Maura Gancitano e Andrea Colamedici, “Botanica della meraviglia” (HarperCollins)

Introduce Patrizia Randi

Domenica 22 marzo, ore 18.00 – Hotel Ala d’Oro

Musica & Poesia – “Chopin I love”, pianoforte Matteo Battistelli

Domenica 29 marzo, ore 18.00 – Hotel Ala d’Oro

Musica & Poesia – “The numbers of Jazz”, Paolo Ravaglia West Coast Quartet

Lunedì 30 marzo, ore 21.00 – Hotel Ala d’Oro

Ludovica Lugli, “Le chiavi magiche” (Utet)

Introduce Marco Sangiorgi

