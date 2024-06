È in partenza la nuova edizione del progetto «Caffè dei genitori», due appuntamenti estivi dedicati ai genitori di adolescenti che saranno realizzati nelle piscine comunali dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna.

Titolo del progetto è «#SenzaFiltri: parlare di cannabis e sostanze con i figli»: gli incontri intendono promuovere uno spazio di confronto e riflessione sul mondo degli adolescenti, i comportamenti a rischio e le nuove dipendenze, per prendersi cura delle relazioni familiari e sostenere le funzioni genitoriali alla luce anche della pandemia, che ha messo alla prova i ragazzi e le loro famiglie.

I due appuntamenti si terranno rispettivamente giovedì 20 giugno alle 20 alla piscina comunale di Lugo e giovedì 4 luglio sempre alle 20 alla piscina intercomunale di Rossetta.

Il progetto è curato dal Centro per le famiglie in collaborazione con il Servizio Dipendenze patologiche di Lugo e il gruppo di auto mutuo aiuto Genitori in adolescenza.