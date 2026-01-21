Il Team Technipes #inEmiliaRomagna inizia il 2026 con una novità di grande rilievo: la squadra Continental nata nel 2019 per valorizzare i giovani talenti del ciclismo italiano si presenta con una nuova denominazione, Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone, che testimonia il consolidamento di una partnership strategica iniziata nel 2024 e oggi ancora più ambiziosa.

Caffè Borbone, azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato, entra nel nome della squadra rafforzando il proprio impegno accanto al main sponsor Technipes, solida realtà di Santarcangelo di Romagna al quarto anno nel ciclismo Continental, e al progetto di marketing territoriale #inEmiliaRomagna, promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici fin dalla nascita del team.

La partnership si articola su più fronti: dalla presenza del logo Caffè Borbone sulle divise dei 13 atleti impegnati in un calendario di gare di alto livello in Italia e all’estero, fino alla collaborazione in eventi come Suzuki Bike Day e “Cassanata” Tour, che a giugno vedranno protagonista il Team, atleti e staff, insieme a Davide Cassani.

Un capitolo particolare della partnership è rappresentato dal Gran Premio Caffè Borbone, che nel 2026 giunge alla terza edizione: l’organizzazione di una gara ciclistica dedicata alla categoria Juniores (17-18 anni), già in programma sabato 22 agosto 2026 tra Errano di Faenza e Brisighella, consoliderà l’impegno congiunto di Caffè Borbone e del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone nell’accompagnare (insieme alla Pol. Zannoni) i giovani ciclisti in diverse tappe nel percorso verso il professionismo, dalla categoria Juniores fino agli Under 23 e Elite.

«Con l’ingresso nel naming della squadra aggiungiamo un nuovo tassello alla nostra collaborazione con il Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone. Crediamo profondamente nel valore del talento come motore di crescita sociale e culturale, soprattutto quando nasce e si sviluppa attraverso lo sport. Siamo molto orgogliosi di questa partnership, attraverso la quale vogliamo sostenere concretamente i giovani atleti che ogni giorno mettono in campo impegno, disciplina e spirito di squadra. Accompagnare questi ragazzi nel loro percorso significa investire nel futuro, creando opportunità reali e rafforzando il legame con i territori e le comunità», ha dichiarato Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone.

«Quella con Caffè Borbone è una collaborazione che cresce anno dopo anno – spiega Davide Cassani, ideatore del progetto e presidente di APT Servizi Emilia Romagna – nel segno di valori che condividiamo davvero: credere nei giovani e accompagnarli nel loro percorso, sostenere i territori. Vedere Caffè Borbone entrare nel nome della squadra è motivo di grande orgoglio. Un buon caffè per un ciclista è il punto di partenza della giornata, ma anche il momento in cui si crea spirito di squadra. Per questo sono felice che Caffè Borbone sia con noi, sulle maglie dei ragazzi e lungo le strade d’Italia e d’Europa».

«L’ingresso di Caffè Borbone nel naming del team – commenta Gianni Carapia, presidente del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone – rappresenta un passo importante nella crescita del nostro progetto. Una partnership che si rafforza e che ci permette di guardare al futuro con ancora maggiore ambizione, mantenendo al centro i giovani atleti e la loro crescita professionale e umana».

Caffè Borbone promuove e sostiene il talento come leva fondamentale per lo sviluppo sociale, attraverso iniziative, partnership strategiche e progetti attivi sul territorio. L’azienda riconosce nello sport uno straordinario strumento di espressione dei valori in cui si identifica: impegno, resilienza, rispetto delle regole e spirito di squadra. Un approccio che si traduce in un sostegno concreto alle nuove generazioni e in un impegno costante per generare un impatto duraturo sulla comunità.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone si presenta dunque al via della stagione 2026 con basi ancora più solide, nel segno di una sinergia sempre più forte tra grandi marchi italiani, sport e promozione territoriale, pronto ad affrontare una nuova annata con entusiasmo e ambizione.

Il roster 2026: Tommaso Anastasia (2006), Emanuele Ansaloni (2000), Riccardo Archetti (2005), Mattia Ballerini (2007), Tommaso Bambagioni (2005), Thomas Bolognesi (2006), Alessandro Cattani (2005), Marco Martini (2005), Leonardo Meccia (2006), Alessio Menghini (2004), Matteo Paltrinieri (2007), Nicolò Pizzi (2006), Ivan Toselli (2006).