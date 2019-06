Grande paura, ferite ed escoriazioni per un 55enne faentino vittima nel weekend di un incidente in montagna, precipitato per diversi metri mentre era impegnato in un’escursione in Val Canali, alla Pala del Rifugio, lungo la via Il Pentagramma. L’uomo, in cordata insieme ad altre tre persone, suddivise in due gruppi, è caduto giù dal sentiero attrezzato a causa del distaccamento di rocce e sassi precipitati dall’alto. L’incidente è avvenuto mentre i quattro stavano affrontando il terzo tiro. Il faentino ha perso la presa alla parete ed è scivolato per una decina di metri. Nell’impossibilità di proseguire a causa delle ferite riportate dall’uomo, il gruppo ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 alle 11.10 circa. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Attraverso il verricello il Tecnico di Elisoccorso ha caricato a bordo il ferito e il suo compagno di cordata e li ha trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento.

La seconda cordata, che si trovava poco più sotto, è stata raggiunta da una squadra di soccorritori – calatasi dall’alto dopo essere stata elitrasportata in cima alla via – e accompagnata fino a Malga Canali.

(foto di repertorio)