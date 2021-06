Caduta di gruppo durante un’escursione in bici: due ciclisti in ospedale

Una caduta di gruppo e due ciclisti in ospedale. Si è conclusa purtroppo così un’escursione in bici di un gruppo di amici. L’incidente è avvenuto a Brisighella, mentre il gruppo stava percorrendo la provinciale che da Fognano porta al borgo medievale. All’incrocio con via Siepi, la via della Pieve del Tho è avvenuta la caduta. Secondo la prima ricostruzione un ciclista del gruppo avrebbe frenato bruscamente, spaventato da un’auto che stava provenendo da via Siepi. La ragazza al volante dell’auto sembra però essersi fermata correttamente allo stop, tanto da vedersi il gruppo di ciclisti cadere davanti all’auto.