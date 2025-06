Un incidente a Lugo, dalle dinamiche ancora poco chiare, si è concluso con il trasporto in ospedale di due ragazzi, di 21 e 19 anni, caduti a terra coi loro scooter per evitare l’impatto con una vettura. I fatti si sono svolti in viale degli Orsini, intorno alle 13.30. Dopo la caduta sull’asfalto, entrambi i ragazzi hanno avuto bisogno del soccorso del 118. Il più grave, il 21enne, è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena. Il 19enne invece ha riportato conseguenze più leggeri ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Lugo. Sarà ora la Polizia Locale della Bassa Romagna a dover far luce su quanto accaduto.