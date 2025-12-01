È tempo di bilanci per i Lavori pubblici nell’ambito del programma di manutenzione comunale delle caditoie stradali, che il Comune di Castel Bolognese ha attuato tramite Hera e che sul territorio comunale interviene regolarmente su 3.224 elementi censiti. I lavori concordati prevedono la pulizia completa dell’intera dotazione nell’arco di due anni (circa il 50% nel primo anno e il restante nel secondo).

Nel biennio 2024/2025 sono stati effettuati 4.021 interventi di pulizia, superando il numero complessivo delle caditoie presenti sul territorio. Ciò ha consentito non solo di coprire l’intera rete, ma anche di intervenire due volte su circa 800 caditoie collocate in punti particolarmente sensibili, oltre alla pulizia di 53 caditoie per pronto intervento e di 60 metri di griglie lineari.

Sebbene l’efficienza del sistema fognario non sia in grado di sopperire da sola all’emergenza causata dagli eventi alluvionali, una corretta manutenzione delle caditoie rimane determinante per lo smaltimento delle acque meteoriche in occasione di acquazzoni, contribuendo a ridurre criticità puntuali e a migliorare la capacità di deflusso delle acque stradali.

In tale prospettiva, il Comune di Castel Bolognese ha aderito al Protocollo Provinciale per la digitalizzazione delle reti fognarie. L’iniziativa permetterà di affinare lo stato conoscitivo sotto il profilo plano-altimetrico, dimensionale e di connessione, utile alla strutturazione di modelli idraulici di base. Ciò consentirà in futuro lo svolgimento di simulazioni e l’individuazione puntuale di eventuali condizioni di scarsa funzionalità o officiosità idraulica, con l’obiettivo di ridurre il rischio idraulico e pianificare interventi mirati.

Per segnalare caditoie o tombini occlusi o in sofferenza, è possibile contattare il numero verde Hera 800 713 900.