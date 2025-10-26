Attimi di paura nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre lungo il fiume Ronco, nei pressi della chiusa di Borgo Montone a Ravenna.

Un 52enne di origine romena è caduto, per cause ancora in corso di accertamento, nel corso d’acqua, riuscendo però ad aggrapparsi a un punto fisso per evitare di essere trascinato dalla corrente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco non è stato semplice, a causa delle condizioni dell’argine e della struttura della chiusa, che porta ancora i segni del crollo del 2018. I pompieri hanno utilizzato anche l’autoscala per raggiungere l’uomo in sicurezza e riportarlo a terra.

Una volta recuperato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni sono buone.

Le dinamiche dell’accaduto sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.