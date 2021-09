Incidente a Reda per un agricoltore mentre era al lavoro in un appezzamento. L’uomo, un 61enne, è caduto da alcuni metri mentre si trovava sopra un carro agricolo, sbattendo violentemente a terra. Non è ancora chiaro cos’abbia causato la caduta. Le altre persone presenti durante l’accaduto hanno quindi chiamato il 118, che è arrivato a Reda, in via Pianetta, con un’ambulanza e l’elimedica decollata da Ravenna. Il ferito, cosciente, ha ricevuto le prime cure poi è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato con il codice di massima gravità al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena.