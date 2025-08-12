In mattinata un motocilcista ravennate di 25 anni è precipitato in una scarpata lungo la statale 67 Romagnola, a Piamisurese, nel comune di Portico di Romagna. Durante la discesa, il giovane ha perso il controllo della moto, è scivolato, ha sbattuto contro il guard rail e poi è caduto nella scarpata per circa 7-8 metri. La Centrale operativa del 118 ha attivato la stazione monte Falco del Soccorso Alpino romagnolo, per riuscire a raggiungere il ferito.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere il ragazzo e a riportarlo sulla strada, ma è stato un intervento complesso che ha richiesto particolare attenzione. Il centauro è stato posizionato su una barella e recuperato con tecniche alpinistiche. Dopo le prime cure sul posto, il 25enne è stato caricato a bordo dell’elimedica decollata da Ravenna e trasportato con il codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.

Ai Carabinieri di Rocca San Casciano il compito di ricostruire le cause dell’incidente.