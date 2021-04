Un gruppo di amici nella mattinata di sabato sono andati a fare un giro con la loro mountain bike nelle colline intorno a Brisighella. Imboccato il sentiero CAI n. 511 hanno iniziato a salire all’interno del Parco del Carnè. In un tratto particolarmente stretto e impervio, uno di loro, un uomo di 53 anni residente a Castel Bolognese, è caduto per diversi metri nella scarpata sottostante procurandosi svariati traumi, ma il dolore più forte era al torace. Erano circa le 12,40 quando gli amici hanno allertato il 118. Sul posto sono arrivati l’ambulanza, il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Monte Falco, che attiva la squadra della val Montone e l’elicottero 118 dotato di verricello con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del CNSAS.

L’elicottero è arrivato sul posto e ha sbarcato l’equipaggio con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo la valutazione da parte del medico e dopo analgesia, per il forte dolore, l’uomo è stato recuperato sempre con il verricello e trasportato all’ospedale di Cesena con un codice di media gravità.