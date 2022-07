Incidente durante un’escursione nella giornata di domenica al Parco Carné di Brisighella dove un uomo, mentre percorreva il sentiero 505, è scivolato lungo uno scarpata cadendo per 5-6 metri. Una caduta violenta, dopo la quale l’uomo non era più in grado di camminare, con una sospetta frattura a tibia o al perone. Fortunatamente l’uomo durante l’escursione era in compagnia della moglie. La donna ha quindi chiamato i soccorsi ed è stata attivata la squadra di recupero del Soccorso Alpino di Monte Falco.

L’uomo, 41 anni di origine moldava e residente a Castel Bolognese, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Faenza.