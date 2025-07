Grave incidente nella notte di giovedì in via Ravegnana. Un ragazzo è caduto dal monopattino ed è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena. A determinare la caduta, probabilmente una buca nella strada, ma dovrà essere il ragazzo a chiarire agli agenti della Polizia Locale di Ravenna quanto avvenuto.

Il giovane, 25 anni, è stato soccorso da alcuni automobilisti, che hanno chiamato il 118. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.