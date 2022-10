Cacciatore trovato morto a Castel Bolognese: si cercano i fucili scomparsi

Ricerche con unità cinofile e con i droni. È al momento ancora senza una spiegazione ufficiale la morte di Felice Orlando, 49enne di Castel Bolognese, scoperta domenica mattina dai familiari. L’uomo, nel pomeriggio di sabato, era andato a caccia poco distante dalla propria abitazione in via Barignano, e non ha più fatto ritorno.

Il corpo senza vita del 49enne è stato trovato a pochi metri di distanza da un capanno da caccia, fra i filari nei poderi compresi fra via Barignano e via Pignattina, nell’area subito a valle del Mulino Scodellino, a pochi passi dalla linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna. Non sono però stari ritrovati i due fucili che l’uomo aveva portato con sé.