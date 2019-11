Anche quest’anno Palazzo Milzetti aderisce alle Giornate per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza per favorire la conoscenza della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Il museo organizza, alle ore 14.30 e in replica alle 16.30, una caccia al tesoro per bambini dai 5 ai 10 anni, con in contemporanea una visita guidata per genitori e accompagnatori. I diversi indizi porteranno i coraggiosi esploratori a (ri)scoprire alcuni elementi di questa meravigliosa dimora e a parlare dei diritti di ogni bambino. Appuntamento su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili.

L’attività didattica è gratuita e inclusa nel prezzo del biglietto (gratuito fino a 18 anni)