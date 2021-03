Questa mattina, un camion con targa ucraina stava transitando in via Sant’ Andrea nei pressi della località Ca’ di Lugo quando improvvisamente, per cause ancora al vaglio, il mezzo è finito fuori strada, cadendo su un fianco nel campo che costeggia la carreggiata. Nonostante l’autista del mezzo sia rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per definire la dinamica dell’incidente.

(Seguiranno aggiornamenti)