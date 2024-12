Venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 18 nella Sala Polivalente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, in Via S. Giovanni Bosco 1 a Faenza, si terrà il C-Lab Day, un evento dedicato alla presentazione pubblica dei percorsi e dei progetti sviluppati dai team del pre-incubatore Contamination Lab.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per scoprire come giovani talenti stiano contribuendo a costruire il futuro imprenditoriale del territorio. I team illustreranno i propri progetti: VERDEGO, consulenza specializzata per rendere le pratiche agricole più sostenibili; UPKEEP THE WORLD, una piattaforma innovativa progettata per potenziare gli asset aziendali attraverso un software unico; MR. DOG FAENZA, un centro innovativo per l’addestramento e il benessere del cane; SO WE DESIGN, soluzioni e servizi di design digitali e creazione di contenuti per progetti di e-learning e sostenibilità; EMISFERA STUDIO, un’agenzia che offre servizi avanzati di consulenza e valorizzazione di beni immobili, attraverso rendering, tour virtuali e modellazione 3D.

«Luoghi come il Contamination Lab di Faenza rivestono un ruolo strategico nel panorama economico e sociale, offrendo ai team un ambiente protetto in cui creare e sperimentare. Questi pre-incubatori non solo aiutano i giovani a concretizzare le loro idee, ma rappresentano anche un motore per l’innovazione locale, favorendo la creazione di nuove opportunità di lavoro e lo sviluppo sostenibile del territorio», sottolinea Omar Montanari, Presidente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza.

Durante l’evento saranno presentate anche le attività svolte all’interno del Contamination Lab nel corso dell’anno e verrà lanciato il bando 2025, un’occasione per nuovi team di accedere e sviluppare i propri progetti imprenditoriali in un ambiente dinamico e stimolante.

Il Contamination Lab di Faenza è un ecosistema di spazi, servizi e attività promosso dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza come progetto istituzionale che agisce sui temi dell’innovazione, della formazione giovanile e della diffusione della cultura imprenditoriale, in ottica di creazione di valore per il territorio. Inaugurato nel 2014, come perno del progetto allora denominato Salesiani 2.0, il Contamination Lab ha sede a Palazzo Naldi. Dotato di servizi di standard elevato, offre postazioni e spazi di lavoro all’interno di studi ampi, luminosi e forniti di arredi e servizi moderni e funzionali, con sala meeting e conferenze, area cucina, area relax, foresteria con 8 posti letto. Al centro del Contamination Lab vi è un pre-incubatore di idee e progetti imprenditoriali (C-LAB), volto a favorire l’incontro tra giovani, studenti, ricercatori, formatori, istituzioni e aziende del territorio, allo scopo di coltivare lo spirito creativo e imprenditoriale e facilitare l’ideazione di nuovi progetti e la creazione di nuove realtà d’impresa. Il pre-incubatore si pone l’obiettivo di promuovere l’innovazione sociale, culturale e tecnologica prevalentemente legata alle vocazioni del territorio (ad es. materiali avanzati; IT, comunicazione, web e multimedia; design dei servizi e del prodotto; rigenerazione urbana; food & wine; agricoltura; turismo). Tramite bando, il C-LAB seleziona e ospita gratuitamente al proprio interno, per un periodo di massimo 12 mesi, team di giovani con idee progettuali da sviluppare, ai quali offre spazi e servizi di formazione, mentorship e coaching con esperti; workshop tecnici su tematiche e metodologie utili al perfezionamento del progetto e alla creazione dell’attività imprenditoriale (ad es. design thinking; business model; fiscalità; fundraising; marketing digitale); attività di confronto e networking con realtà imprenditoriali, istituzionali e della ricerca presenti sul territorio.