“Temporali intensi e venti “da Nord-Est fino a valori di burrasca moderata (62-74 km/h) e raffiche di intensità superiore su mare, costa”. Questo il bollettino dell’allerta meteo per le giornate di venerdì 16 e sabato 17 maggio diramata da Arpae. A Lido di Savio il vento ha raggiunto punte di 45 nodi (circa 83 km/h) con medie di 30/40 nodi. Una forte burrasca come non succedeva da tempo, che ha divelto tendoni e provocato danni. Il Comune ha ordinato l’ennesima chiusura dei tratti di viale Romagna dove sorgono i pini che le valutazioni dell’agronomo Morelli (con coefficienti non rispondenti allo stato dei luoghi) hanno giudicato pericolosissimi.

Ebbene, di pericoloso sul viale c’erano solo le transenne usate per chiuderlo! Sono infatti tutte cadute, abbattute dalla furia del vento. I pini, protetti dalla cortina di edifici e giudicati in salute da ben due esperti di rango internazionale, sono rimasti ben saldi, a dispetto delle valutazioni e del progetto “Parco (?) Marittimo”, che vuole eliminarli praticamente tutti.

Com’è possibile continuare con le chiusure e gli allarmismi, quando i fatti dicono altro?

I cittadini attendono fiduciosi il pronunciamento del TAR.”

Il gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”