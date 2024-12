Lunedì 30 dicembre alle 16 nella Sala Tamerice in via Vittorio Veneto, 21 a Castiglione di Ravenna, l’assessorato al Decentramento organizza un pomeriggio di attività per bambini e adulti.

Nell’ambito della rassegna Burattini alla Riscossa, ci sarà lo spettacolo ‘La vendetta della Strega Morgana’ con i burattini di Mattia Zecchi. Ingresso gratuito.